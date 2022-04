Nagranie słynnego tańca z trumną sprzedane za imponującą kwotę. Grabarze z Ghany wesprą Ukrainę

czytaj dalej

Trwa 48. doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. CNN donosi, że w kierunku Donbasu zmierza duża kolumna rosyjskich pojazdów wojskowych. Stacja ustaliła to przy użyciu narzędzi geolokalizacji na podstawie nagrania wideo zamieszczonego w mediach społecznościowych. Ukraiński sztab generalny poinformował, że od początku wojny na Ukrainie rosyjskie siły zbrojne straciły około 19 600 żołnierzy. Z kolei Rosjanie przetrzymują w niewoli około 1700 ukraińskich żołnierzy i cywilów - powiedziała w poniedziałek wieczorem wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Wśród więźniów jest 500 kobiet - podała. Brytyjski "The Guardian" informuje, że Rosjanie dostają pomoc z Iranu, który w ostatnich tygodniach przysłał co najmniej trzy statki z bronią do Astrachania nad Morzem Kaspijskim. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.