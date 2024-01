Nieoficjalnie: Agnieszka Szydłowska ma pokierować radiową Trójką

Agnieszka Szydłowska obejmie stanowisko dyrektora radiowej Trójki - pisze portal Wirtualnemedia.pl powołując się na swoje nieoficjalne informacje. Jak podał z kolei "Presserwis", dziennikarka jest "najpoważniejszą kandydatką", by objąć to stanowisko. Szydłowska była związana z Programem III Polskiego Radia przez kilkanaście lat. Współpracę z państwowym nadawcą zakończyła w 2020 roku.

Agnieszka Szydłowska w Polskim Radiu

Szydłowska o odejściu z Trójki poinformowała w mediach społecznościowych. We wpisie na Facebooku przyznała, że długo "woziła się z decyzją", ponieważ "urodziła się do radia publicznego, bo misję ma we krwi". Oceniła, że "ostatnim akordem" była dla niej "pandemiczna ramówka". "Tak naprawdę zaorała naszą antenę pozbawiając słuchaczy ulubionych programów. I - nad czym bardzo ubolewam - dostępu do informacji kulturalnych i wymiany myśli" - napisała dziennikarka. "Co było dalej - wiecie. Marek, Hirek, Marcin. Kontynuacja niechlubnej wyliczanki" - dodała.