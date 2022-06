Polskie Nagrody Filmowe Orły 2022. Lista zwycięzców

Orły 2022. "Aida" - o czym jest film?

W "Aidzie" bośniacka reżyserka i scenarzystka Jasmila Žbanić po raz kolejny w swojej karierze odwołała się do tragicznych kart historii Bośni, a mianowicie do masakry w Srebrenicy, dokonanej przez wojska serbskie na bośniackich muzułmanach. W masowych egzekucjach zginęło około ośmiu tysięcy chłopców i mężczyzn.

"Aida" to opowieść o bośniackiej nauczycielce, która pracuje dla Organizacji Narodów Zjednoczonych jako tłumaczka. Gdy na początku lipca 1995 roku serbskie wojska pod dowództwem Ratko Mladića wchodzą do Srebrenicy, Aida zostaje łącznikiem pomiędzy batalionem holenderskim a władzami enklawy. Gdy jednak niebezpieczeństwo z każdą chwilą rośnie, kobieta chce zrobić wszystko, żeby uchronić męża i dwóch synów przed brutalnością Serbów. Pomóc może fakt, że ma przepustkę do bazy wojskowej.

Nie jest to typowy film wojenny czy historyczny. Žbanić umiejętnie wykorzystała własne traumy, by pokazać ludzki wymiar konfliktu w Bośni. To film o ludziach, a nie o konflikcie. Postać tłumaczki ma również metaforyczne znaczenie: to ona staje się przewodniczką widza po wydarzeniach i emocjach. Film był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy w 2021 roku.