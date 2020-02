Dwie odsłony "Chyłki" i kontynuacja "Odwróconych" z nominacjami do Orłów

Trzy seriale produkcji TVN znalazły się wśród nominowanych do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny. O nagrodę rywalizują: "Chyłka. Kasacja", "Chyłka. Zaginięcie" oraz "Odwróceni. Ojcowie i córki". Wśród filmów najwięcej nominacji - 15 - zdobyło "Boże Ciało" Jana Komasy.

Produkcje TVN z szansą na nagrodę

Obie odsłony "Chyłki" to ekranizacja kryminałów Remigiusza Mroza. W centrum obu jest Joanna Chyłka - bezkompromisowa, odważna i niepokorna prawniczka. W tę rolę wcieliła się Magdalena Cielecka. W "Zaginięciu", razem ze swoim aplikantem Kordianem Oryńskim (w tej roli Filip Pławiak), podejmuje się obrony małżeństwa Szlezyngierów, których trzyletnia córka Nikola znika bez śladu, a wszystkie podejrzenia prowadzą właśnie do jej rodziców.

"Odwróceni. Ojcowie i córki" to powrót serialowego hitu "Odwróceni", który pokazywał losy byłego już gangstera "Blachy" (w tej roli Robert Więckiewicz) oraz emerytowanego policjanta Sikory (Artur Żmijewski). Najnowszy sezon to historia, która sprowadza się do pytania: czy dzieci muszą zapłacić za winy ojców? Blacha i Sikora nie utrzymują już ze sobą kontaktu. Członkowie gangu pruszkowskiego odsiedzieli swoje wyroki. Wyszli na wolność. "Stary Pruszków" nie istnieje za sprawą komisarza Pawła Sikory, który jest już na emeryturze. Jego córka Lidka (Joanna Balasz) poszła zaś w ślady ojca i jest funkcjonariuszką komendy stołecznej. "Blacha" został natomiast biznesmenem, świadkiem koronnym-celebrytą. Wydał wiele książek o mafii i czerpie garściami ze swojej ciemnej przeszłości. Jego córka Kasia (Eliza Rycembel) właśnie ukończyła z wyróżnieniem prawo.