Polski serial "Proud" z nagrodą główną w międzynarodowym konkursie

Nowy polski serial "Proud" z Ignacym Lissem w roli głównej miał światową premierę podczas festiwalu Series Mania, który odbył się w ubiegłym tygodniu w Lille we Francji. Produkcja TVN Warner Bros. Discovery została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając najważniejszą nagrodę - Grand Prix.

Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał odtwórca głównej roli, Ignacy Liss. To pierwszy raz od 10 lat, gdy polski tytuł zakwalifikował się do tego prestiżowego konkursu.

Series Mania to międzynarodowy festiwal poświęcony serialom telewizyjnym, odbywający się corocznie w Lille we Francji. To ważna platforma premierowa i największe wydarzenie tego typu w Europie.

"Proud". O czym jest serial?

Serial "Proud" to oryginalna historia Filipa, młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Pracując jako model, wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Musi zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami. Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO.

W głównej roli zobaczymy Ignacego Lissa, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła" czy "Idź pod prąd". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska i Kamil Studnicki. Produkcja składa się z 8 odcinków. Trafi do serwisu HBO Max jeszcze w tym roku.

Reżyserem produkcji jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy Zofia Komasa, a za charakteryzację Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.

Serial powstaje dla platformy HBO Max. Produkowany jest przez TVN Warner Bros. Discovery we współpracy z Magnolia Films. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak z ramienia Magnolia Films.

