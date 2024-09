Jennifer Aniston ofiarą swattingu. Czym jest to zjawisko

Swatting wziął swą nazwę od amerykańskiej jednostki antyterrorystycznej - SWAT. To w skrócie fałszywe zaalarmowanie służb. Polega na anonimowym, niezgodnym z prawdą zgłoszeniu niebezpiecznej sytuacji, tak by doprowadzić do interwencji policji czy straży pożarnej w konkretnym miejscu. "The Independent" przypomniał w czwartek, że w przeszłości ofiarami swattingu padły takie gwiazdy, jak Rihanna, Nicki Minaj czy Justin Bieber.