Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears

|
Britney Spears
Britney Spears - wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: NINA PROMMER/PAP/EPA
Policja udostępniła nagrania zarejestrowane podczas zatrzymania Britney Spears w związku z podejrzeniem jazdy pod wpływem substancji odurzających. Widać na nich, że jej krok jest chwiejny, a nastrój niestabilny. Proponowała funkcjonariuszom wizytę u siebie, mówiła do nich celowo zniekształcanym, dziecinnym głosem.

Gwiazda muzyki pop została zatrzymana przez policję 4 marca koło godziny 21.00 pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Uwagę funkcjonariuszy zwróciła brawurową jazdą, zjeżdżała też na przeciwległy pas.

Tamtej nocy zarejestrowano ponad trzy godziny nagrań, które zostały w czwartek upublicznione przez policję. Według ABC News, powołującej się na policyjny raport, Britney Spears początkowo odmówiła opuszczenia samochodu, gdy policjanci chcieli przeprowadzić test trzeźwości.

Nagranie z zatrzymania piosenkarki

Gdy po 10 minutach policjantom udało się piosenkarkę przekonać do wyjścia z auta, zauważyli, że "jej mowa była szybka i bełkotliwa, chód chwiejny, nerwowo poruszała palcami", a z pojazdu czuć było zapach alkoholu. Funkcjonariusze znaleźli w środku opakowanie po adderallu (środek stosowany do leczenia nadpobudliwości psychoruchowej) i pusty kieliszek do wina.

Nastrój i zachowanie Britney Spears "zmieniało się z konfrontacyjnego i pobudzonego na ekstrawaganckie i uległe", podaje stacja, powołując się na policyjny raport. Czasami mówiła dziecinnym głosem lub z brytyjskim akcentem. Zapytana przez policjantów z drogówki, czy piła coś tego dnia, odparła, że tylko jednego drinka kilka godzin wcześniej. Gdy próbowano zweryfikować jej stan trzeźwości, odparła: - Mogłabym wypić prawdopodobnie cztery butelki wina i zaopiekować się wami, jestem aniołem.

"New York Times" szczegółowo opisuje, co zawierają nagrania. - Możesz przyjść do mnie, zrobię ci jedzenie, lazanię czy cokolwiek zechcesz - mówi do funkcjonariusza. - Mam basen - dodała. W raporcie odnotowano, że "mówiła nonsensownie", poza tym przyznała, że oprócz znalezionego adderallu zażywa też lek przeciwdepresyjny i przeciwdrgawkowy, który pomaga na "wahania nastroju".

Badanie alkomatem wykazało stężenie alkoholu we krwi na poziomie pół promila, co jest wartością poniżej dopuszczalnego limitu w Kalifornii. - Nie byłam pod wpływem alkoholu, nawet nie piłam - mówi koło północy. Później stwierdziła, że "się boi" i "chce już wrócić do domu". - Nie mogę cię odwieźć do domu - odpowiada policjant.

Co się wydarzyło po zatrzymaniu

Spears została tej nocy aresztowana, o poranku ją zwolniono. Miesiąc od zdarzenia jej przedstawiciel poinformował, że dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka leczenia uzależnień. Na początku maja zawarła ugodę z prokuraturą, która wycofała zarzut jazdy pod wpływem substancji odurzających. Został zmieniony na lżejszy - nieostrożnej jazdy z uwzględnieniem możliwości zażycia narkotyków lub alkoholu. Została w związku z tym ukarana grzywną i musi ponownie przejść kurs prawa jazdy.

Piosenkarka zyskała sławę pod koniec lat 90. i była powszechnie uważana za "księżniczkę popu". Jej największe przeboje to "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" czy "Gimme More". W lutym bieżącego roku sprzedała prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Przez 13 lat, aż do 2021 roku pozostawała pod kuratelą ojca, który kontrolował jej finanse i życie osobiste.

Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki

BIZNES
Źródło: New York Times, ABC News, Fox News
Udostępnij:
Tagi:
Britney SpearsUSA
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
Polska
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
Świat
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa
Polska
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Polska
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Sikorski
Sikorski: obecność wojsk USA w Polsce pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
Polska
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
Świat
Powodzie w Chinach
Szła ulicą pełną wody, nagle się potknęła. Nagranie
METEO
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
Świat
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Jest decyzja w sprawie żołnierzy USA w Polsce
Świat
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
22 0730 jnj gosc-0003
Zgorzelski: będą wypinali piersi do orderów, ale to jest nieistotne
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
Polska
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica