"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears

Britney Spears - wideo archiwalne

Gwiazda muzyki pop została zatrzymana przez policję 4 marca koło godziny 21.00 pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Uwagę funkcjonariuszy zwróciła brawurową jazdą, zjeżdżała też na przeciwległy pas.

Tamtej nocy zarejestrowano ponad trzy godziny nagrań, które zostały w czwartek upublicznione przez policję. Według ABC News, powołującej się na policyjny raport, Britney Spears początkowo odmówiła opuszczenia samochodu, gdy policjanci chcieli przeprowadzić test trzeźwości.

Nagranie z zatrzymania piosenkarki

Gdy po 10 minutach policjantom udało się piosenkarkę przekonać do wyjścia z auta, zauważyli, że "jej mowa była szybka i bełkotliwa, chód chwiejny, nerwowo poruszała palcami", a z pojazdu czuć było zapach alkoholu. Funkcjonariusze znaleźli w środku opakowanie po adderallu (środek stosowany do leczenia nadpobudliwości psychoruchowej) i pusty kieliszek do wina.

Nastrój i zachowanie Britney Spears "zmieniało się z konfrontacyjnego i pobudzonego na ekstrawaganckie i uległe", podaje stacja, powołując się na policyjny raport. Czasami mówiła dziecinnym głosem lub z brytyjskim akcentem. Zapytana przez policjantów z drogówki, czy piła coś tego dnia, odparła, że tylko jednego drinka kilka godzin wcześniej. Gdy próbowano zweryfikować jej stan trzeźwości, odparła: - Mogłabym wypić prawdopodobnie cztery butelki wina i zaopiekować się wami, jestem aniołem.

"New York Times" szczegółowo opisuje, co zawierają nagrania. - Możesz przyjść do mnie, zrobię ci jedzenie, lazanię czy cokolwiek zechcesz - mówi do funkcjonariusza. - Mam basen - dodała. W raporcie odnotowano, że "mówiła nonsensownie", poza tym przyznała, że oprócz znalezionego adderallu zażywa też lek przeciwdepresyjny i przeciwdrgawkowy, który pomaga na "wahania nastroju".

Badanie alkomatem wykazało stężenie alkoholu we krwi na poziomie pół promila, co jest wartością poniżej dopuszczalnego limitu w Kalifornii. - Nie byłam pod wpływem alkoholu, nawet nie piłam - mówi koło północy. Później stwierdziła, że "się boi" i "chce już wrócić do domu". - Nie mogę cię odwieźć do domu - odpowiada policjant.

🎥🚨 We're seeing the moment Britney Spears tried and failed taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust, in new video obtained by TMZ.

Co się wydarzyło po zatrzymaniu

Spears została tej nocy aresztowana, o poranku ją zwolniono. Miesiąc od zdarzenia jej przedstawiciel poinformował, że dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka leczenia uzależnień. Na początku maja zawarła ugodę z prokuraturą, która wycofała zarzut jazdy pod wpływem substancji odurzających. Został zmieniony na lżejszy - nieostrożnej jazdy z uwzględnieniem możliwości zażycia narkotyków lub alkoholu. Została w związku z tym ukarana grzywną i musi ponownie przejść kurs prawa jazdy.

Piosenkarka zyskała sławę pod koniec lat 90. i była powszechnie uważana za "księżniczkę popu". Jej największe przeboje to "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" czy "Gimme More". W lutym bieżącego roku sprzedała prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Przez 13 lat, aż do 2021 roku pozostawała pod kuratelą ojca, który kontrolował jej finanse i życie osobiste.