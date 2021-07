Nowożeńcy na Pol'and'Rock Festival. "Jest już ponad dziewięć tysięcy uczestników"

Ponad 9 tysięcy uczestników Pol’and’Rock Festival

W tym roku "najpiękniejszy festiwal świata" pierwszy raz odbywa się na lotnisku w Makowicach, w gminie Płoty (woj. zachodniopomorskie). – To miejsce coraz bardziej się nam zaludnia. Liczymy, że jest już ponad dziewięć tysięcy uczestników, a kolejka samochodów ogromna – dodał Jerzy Owsiak.

- Mamy fajną strefę Pomorza Zachodniego, na którą wszystkich zapraszamy. Mamy ekostrefę, ekowarsztaty. Można upleść wianek, mamy strefę gier planszowych, można zobaczyć najnowsze prototypy przygotowane przez naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – powiedziała jedna z uczestniczek festiwalu. – Opatentowane prototypy służą do walki z COVID-em – dodała.

Nowożeńcy na Pol’and’Rock Festival

Sylwia i Łukasz poznali się cztery lata temu na Woodstocku. W poniedziałek wzięli ślub w pobliskich Płotach, a Pol'and'Rock Festival to ich miesiąc miodowy. – W tle była cudowna muzyka i Łukasz był akurat obok. Złapałam go za rękę i powiedziałam: chodź potańczyć. I tak to się zaczęło – opowiedziała Sylwia. – Cztery lata wystarczyły, żebyśmy sobie obiecali całe życie – dodał Łukasz.