Grała z największymi gwiazdami, potem zniknęła. Legenda polskiego kina kończy 80 lat

Od jej rozstania z kinem minęły ponad trzy dekady, a widzowie wciąż wzdychają do rudowłosej Marusi z kultowego serialu "Czterej pancerni i pies".

"Poróżniła nas, za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał" - śpiewał wokalista zespołu Perfect w 1982 roku w piosence Zbigniewa Hołdysa i Bogdana Olewicza, w hymnie swojego pokolenia - "Autobiografia". Raz jeden dała się zaprosić na ich koncert, a publiczność na jej widok oszalała. Zespół z Polą na scenie bisował wtedy "naście" razy.

Aktorka mimo woli

W latach 60. jej twarz nieustannie zdobiła okładki wszystkich kolorowych magazynów, pisano o niej wiersze, a do warszawskiego Teatru Współczesnego, z którym związana była przez lata, pielgrzymowały tłumy. Wymykała się wtedy chyłkiem, bo nie znosiła tłumów. Gdyby nie zupełny przypadek, nigdy nie wybrałaby aktorstwa, które zresztą porzuciła.

Urodziła się 14 kwietnia 1941 roku w Lidzie (miasto leżące na terenie dzisiejszej Białorusi), niedaleko Nowogródka. Po wojnie wraz z rodzicami przeniosła się do Wrocławia. Nie myślała o karierze filmowej.

Po zdaniu matury dostała się na studia polonistyczne we Wrocławiu i prawdopodobnie skończyłaby je, gdyby jej uroda nie przyciągnęła reportera czasopisma "Dookoła Świata". Ten namówił ją na sesję fotograficzną. Był koniec lat 50., a zdjęcia pięknej dziewczyny zobaczyła Maria Kaniewska, kompletująca obsadę do adaptacji "Szatana z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego.

Niezwykła uroda predystynowała ją zarówno do ról kostiumowych jak i współczesnych

Niezwykła uroda predystynowała ją zarówno do ról kostiumowych jak i współczesnych Mary Evans Picture Library/EastNews

W kostiumie u Wajdy i Hasa

W 1965 r. Wojciech Jerzy Has kręci jeden z najwybitniejszych filmów w historii polskiej kinematografii, "Rękopis znaleziony w Saragossie" - adaptację prozy hrabiego Jana Potockiego. Fascynująca, złożona z mnóstwa przeplatających się zdarzeń i wątków wizualna szarada, zachwycająca scenografią, kostiumami i aktorstwem Zbigniewa Cybulskiego w głównej roli, z kilkunastoma gwiazdami na dalszym planie (grają m.in. Iga Cembrzyńska, Gustaw Holoubek, Bogumił Kobiela, Beata Tyszkiewicz i właśnie Pola Raksa), okrzyknięta zostaje arcydziełem.

Choć w kraju zdominowanym przez sztukę socrealistyczną opowieść nie robi takiej kariery jak na świecie, wszyscy zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z wielkim obrazem. Pola Raksa na zawsze zachowa wdzięczność dla Hasa za to, że dane jej było zagrać w "Rękopisie...". Zna się na sztuce o wiele lepiej, niż mogliby podejrzewać reżyserzy obsadzający ją w rolach ślicznych blondynek.

- Po moich pierwszych filmach uznano, że powinnam grać wyłącznie piękne i niewinne dziewczyny. Tak zaszufladkowany aktor zaczyna wzdychać do ról czarnych charakterów - zwierzyła się w jednym z nielicznych wywiadów, jakich udzieliła w czasie swojej kariery.

Ale nieco wcześniej zdecyduje się na rolę, która przewróci jej życie do góry nogami i zmieni na zawsze.

Ogoniok czy narzeczona Janka Kosa

Po serii ról kostiumowych spragniona nowego młoda aktorka dostaje propozycje ról współczesnych. Znowu gra u Kaniewskiej w komedii sensacyjnej "Bicz boży" u boku Stanisława Mikulskiego. Tworzy również ciekawe kreacje w Telewizyjnym Teatrze "Kobry". W tym czasie Konrad Nałęcki przygotowuje się do ekranizacji książki Janusza Przymanowskiego i kompletuje obsadę.

Serial odnosi gigantyczny sukces. Oboje z Gajosem będą jednak tę popularność przeklinać. Ale o ile Gajos po wielu latach wyjdzie z szuflady z napisem: "Janek Kos", Pola Raksa nie jest w stanie się uwolnić od roli Marusi. W cytowanym już wywiadzie mówi: "Serial odbił się fatalnie na moim życiu osobistym. Kolejni narzeczeni odchodzili w siną dal, bo nie mogli znieść tego ciągłego szarpania mnie za rękaw i pytania widzów: A co z Jankiem? To było nie do zniesienia".