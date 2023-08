Irlandia żegna Sinead O'Connor. Na wzgórzu ułożono napis z dziesięciometrowych liter

Irlandia. Pogrzeb Sinead O'Connor

Pogrzeb O’Connor rozpoczął się we wtorek, 8 sierpnia, ok godz. 10.30 w oddalonym ok. 20 kilometrów od Dublina nadmorskim miasteczku Bray. To tam w ostatnich latach mieszkała artystka. "Independent" informuje, że w uroczystościach pogrzebowych udział biorą m.in. Bono czy Bob Geldof. Ok. godz. 14 (czasu lokalnego) przez położoną w północno-zachodniej Irlandii miejscowość przejeżdżał kondukt żałobny z trumną wokalistki.

"Chcieliśmy po prostu skorzystać z okazji, aby uczcić ten moment odważnym przesłaniem, które symbolizuje to, co (O'Connor - red.) znaczyła dla tego naszego małego kraju" - przekazał w oświadczeniu przesłanym CNN Richard Seabrooke dyrektor kreatywny The Tenth Man. "Już tyle zostało powiedziane o Sinead, odkąd odeszła. Nawet nie wiem, co jeszcze można dodać" - zaznaczył.

Sinead O'Connor - kim była?

Zmarła w wieku 56 lat artystka zyskała światową sławę dzięki piosence "Nothing Compares 2 U", która znalazła się na jej wydanej w 1990 roku drugiej płycie "I Do Not Want What I Haven't Got". W 1991 roku jej płyta "I Do Not Want What I Haven't Got" została nagrodzona statuetką Grammy za najlepszy album muzyki alternatywnej.