Po zakończeniu współpracy z Meghan i Harrym nazywa książęcą parę "naciągaczami"

Sprawę skomentował teraz szef działu innowacji i monetyzacji podcastów w Spotify Bill Simmons. - Żałuję, że nie byłem zaangażowany w negocjacje pt. "Meghan i Harry opuszczają Spotify" - powiedział w szeroko komentowanym przez media odcinku swojego "The Bill Simmons Podcast". Jak pisze m.in. "Guardian", parę określił jako "naciągaczy" (czy "kanciarzy" - z ang. grifters - red.), dodając niecenzuralny przymiotnik. Następnie - według relacji portalu - przyznał, że "pewnej nocy musi się upić", by opowiedzieć o spotkaniu z Harrym za pośrednictwem platformy Zoom, podczas którego miał "pomóc mu z pomysłem na podcast". - To jedna z moich najlepszych historii - skwitował.

Simmons, który awansował na stanowiska kierownicze w Spotify po tym, jak w 2020 roku za 196 milionów dolarów sprzedał platformie swoją firmę Ringer, obejmującą m.in. portal poświęcony sportowi i popkulturze oraz sieć podcastów, już wcześniej wypowiadał się nieprzychylnie na temat młodszego syna króla Karola III. Przy okazji doniesień o zakończeniu współpracy Harry'ego i Meghan ze Spotify portal Fox News przekazał, że w styczniu Simmons skrytykował księcia, mówiąc, że był "bardzo zawstydzony", iż musiał "podzielić się z nim Spotify". - Jestem nim tak zmęczony; Co on wnosi do dyskusji? Tylko narzeka i udziela wywiadów... Kogo obchodzi twoje życie? Nie byłeś nawet ulubionym synem... Nie znoszę go - powiedział.