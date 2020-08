Jeden z największych hitów francuskiego kina w Player.pl

Niewinny wybryk, który czasem niespodziewanie pociąga za sobą konsekwencje, które mogą doprowadzić do rewolucji. Tak można streścić "Nędzników" francuskiego debiutanta Ladja Ly. Jeden z największych hitów francuskiego kina, nominowany między innymi do Oscara, dostępny w serwisie Player.pl.

Gdy film trafił do francuskich kin, stał się hitem. Przyciągnął ponad trzy miliony widzów. A krytycy, zachwycając się, porównywali obraz między innymi do legendarnej "Nienawiści" Mathieu Kassovitza z 1995 roku. W ciągu kolejnych kilku miesięcy obraz Ladja Ly zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, Złotego Globu (najlepszy film zagraniczny), cztery Cezary, w tym dla najlepszego filmu i Cezara Publiczności.

Zapomniana cześć francuskiego społeczeństwa

Ly zbudował swoją opowieść na pograniczu fikcji i dokumentu, tworząc brutalny momentami obraz napięć we francuskim społeczeństwie. "Nędznicy" początkowo powstali w 2017 roku jako krótki metraż, po czym twórca dokumentów zdecydował się rozbudować go do pełnometrażowej fabuły. Jak sam reżyser wielokrotnie podkreślał w wywiadach, film jest "alarmującym krzykiem", zwracającym uwagę na problem rasizmu, ksenofobii, głębokich podziałów we francuskim społeczeństwie. Pokazuje francuskie przedmieścia, tętniące napięciami i problemami grup wykluczonych, o których politycy przypominają sobie, gdy zbliżają się wybory.