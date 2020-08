Hity Małgorzaty Szumowskiej dostępne w player.pl

"Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta jest pierwszym polskim filmem od pięciu lat, który trafił do Konkursu Głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Podczas 72. MFF w Wenecji w 2015 roku o Złotego Lwa walczył "11 minut" Jerzego Skolimowskiego. Film Szumowskiej i Englerta został także wybrany na polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Zgodnie z regułami weneckiego konkursu, twórcy filmu nie mogą zdradzić zbyt wielu szczegółów. - "Śniegu już nigdy nie będzie" jest nieco cieplejszym filmem niż "Twarz". Jest spojrzeniem na środowisko bliższe Małgorzacie i Michałowi. Ma wiele elementów tragikomicznych, dających wiele powodów do śmiechu, a jednocześnie dotyka wielu poważnych ludzkich problemów, z którymi zmagają się nasi bohaterowie. Krótko mówiąc, a zarazem żeby nie zdradzać za wiele: superbohater, który pojawia się w czyimś życiu, może mu nadać inne sensy - opowiadał w rozmowie z tvn24.pl producent Mariusz Włodarski z Lava Films.

- Film w moim odczuciu jest bliski "Body/Ciało", ale z wrażliwością "Twarzy" czy "Córki boga" - dodał, nawiązując do poprzednich obrazów Szumowskiej.

W oczekiwaniu na polskiego kandydata do Oscara, serwis player.pl przypomina dwa tytuły Szumowskiej, docenione podczas dwóch edycji Berlinale. Chodzi o "Body/Ciało" z 2015 roku oraz "Twarz" z 2018 roku.

Baśniowa satyra na prowincjonalne przywary

W 2018 roku Szumowska ponownie zachwyciła jury, krytyków filmowych i publiczność berlińskiego festiwalu. "Twarz" przyniosła jej drugą co do ważności nagrodę imprezy - Srebrnego Niedźwiedzia - Wielką Nagrodę Jury. Na tę nagrodę polska kinematografia czekała aż 36 lat. "Twarz" to baśniowa satyra na polskie prowincjonalne przywary. Szumowska stworzyła obraz społeczności, która zamknięta jest na inność, a jej życie toczy się wedle reguł zrytualizowanej, bezrefleksyjnej religijności.