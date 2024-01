"Wonka". Kinowy hit dla całej rodziny w Playerze

29 stycznia w Playerze pojawi się kinowy hit dla dzieci i dorosłych - "Wonka". To historia, która jest wstępem do opowieści o ekscentrycznym cukierniku znanym z książki "Charlie i fabryka czekolady". Dwie adaptacje tej powieści, "Willy Wonka i fabryka czekolady" oraz "Charlie i fabryka czekolady", również można obejrzeć w Playerze.

"Wonka" fabuła

"Wonka" opowiada historię Willy’ego Wonki (Timothée Chalamet) - młodego i biednego chłopaka, który marzy o stworzeniu najlepszej na świecie czekolady. Po kilku latach podróżowania i poszukiwania najlepszych składników do swojej receptury przybywa do Londynu. Chce osiągnąć sukces i zaskoczyć świat. Ale na drodze staje mu grupa chciwych producentów czekolady. Wonka postanawia się z nimi zmierzyć, bo wierzy, że najważniejsze są słodkości, ale zderza się z rzeczywistością. Dopaść chce go również Umpa-Lumpa, niewielki pomarańczowy człowieczek z zielonymi włosami (Hugh Grant). Reżyser filmu, Paul King, z dużym szacunkiem podszedł do kreowania historii młodego Willy’ego Wonki, którego późniejszą karierę w roli właściciela fabryki czekolady opisał w książce "Charlie i fabryka czekolady" Roald Dahl. King w wywiadach mówił, że blisko współpracował z fundacją nieżyjącego pisarza, która decyduje o prawach do jego twórczości. W jej archiwum znalazł wiele niepublikowanych notatek i pomysłów Dahla, które go zainspirowały.