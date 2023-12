Pięć filmowych hitów, które pomogą poczuć magię świąt  

Najpiękniejsze świąteczne filmy

"To właśnie miłość". Świąteczna komedia wszech czasów powstała 20 lat temu i od razu weszła do grona grudniowych klasyków. Nawet oglądana co roku ciągle bawi i wzrusza. Akcja filmu rozgrywa się przed świętami. Mamy tu 10 splatających się wątków bohaterów, którzy walczą z życiowymi przeciwnościami, a w finale okazuje się, że lekarstwem na wszystkie kłopoty jest właśnie miłość. W filmie wystąpiła plejada gwiazd: Keira Knightley, Emma Thompson, Alan Rickman, Colin Firth, Liam Neeson, Martin Freeman oraz Hugh Grant, który wciela się w premiera Wielkiej Brytanii. Jego taniec na schodach do piosenki "Jump" to jedna z najzabawniejszych scen filmu. ZOBACZ: 20 lat po premierze. Jak zmienili się bohaterowie "To właśnie miłość"?