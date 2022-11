11 listopada premiera drugiego sezonu "Skazanej" w Playerze. Jak potoczą się losy sędzi Alicji Mazur?

Player.pl przygotował dla swoich użytkowników wyjątkową niespodziankę na długi weekend. Jest nią przyspieszona premiera drugiego sezonu "Skazanej" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Jak dalej potoczą się losy sędzi oskarżonej o zabójstwo? Kolejna odsłona najpopularniejszej produkcji ubiegłego roku pod marką Player Original zadebiutowała na platformie dziś, 11 listopada.

Główną bohaterką serialu "Skazana" w Player.pl jest sędzia Alicja Mazur, w której rolę wciela się Agata Kulesza. Mazur to kobieta, która osiągnęła zawodowy sukces. Przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, szczęśliwie zakochana w idealnym mężczyźnie. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko przejrzeć ich zamiary. Zostaje jednak oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła, a następnie trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili.

Co w drugim sezonie "Skazanej"?

Alicja Mazur postanawia zrobić wszystko, by ochronić swoją córkę, dlatego bierze na siebie winę za postrzelenie Pawła Witkowskiego. Jest jednak pewna, że zostanie uniewinniona, bo ma nagranie, na którym Paweł przyznaje się do zabicia Ludmiły. W zakładzie karnym dochodzi do przetasowań. Nowy kierownik penitencjarny, Sylwester Hepner, zmienia zasady i szybko zyskuje sympatię osadzonych. Hanka odwiedza Pawła w szpitalu, a dręczące ją wyrzuty sumienia sprawiają, że decyduje się podjąć dramatyczną decyzję.

W obsadzie serialu znaleźli się Agata Kulesza (Alicja Mazur), Aleksandra Adamska (Patrycja Cichy "Pati"), Martyna Byczkowska (Hanka Mazur), Michał Czernecki (Paweł Witkowski), Bartłomiej Topa (Piotr Serafin), Tomasz Schuchardt (Bartłomiej Dworak), Marta Malikowska (Agata Strzelecka "Kosa"), Marta Ścisłowicz (Basia Dworak), Joanna Gonschorek (Swieta Palamarczuk), Maria Kania (Marika), Monika Dawidziuk (Amfisa Borkow), Hanna Klepacka (Krystyna Nowak "Campina") oraz Natalia Sikora (Monika Szkudlarek). W drugim sezonie dołączyli do nich Adam Woronowicz (Sylwester Hepner), Konrad Eleryk (Krystian), Jacek Beler (Mariusz Piotrowski "Mario"), Wiktoria Gorodeckaja (Pola) oraz Olga Rayska ("Lusi").

"Skazana 2". Gdzie oglądać?

11 listopada ma premierę pierwszy odcinek drugiego sezonu. Drugi odcinek "Skazanej" trafi na platformę Player.pl już 18 listopada. Każdy kolejny będzie udostępniany w piątki w Playerze. Drugi sezon liczyć będzie osiem odcinków.

"Skazana" to historia oparta na motywach książki Ewy Ornackiej "Skazane na potępienie". Projekt od początku rozwijany jest przez Zespół Produkcji Fabularnej. Scenariusz powstawał pod nadzorem Kaśki Śliwińskiej-Kłosowicz. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Hanna Węsierska.

Za reżyserię odpowiada nominowany w 2010 r. do Oscara Bartosz Konopka ("Nieobecni", "Pod powierzchnią", "W głębi lasu"), a za zdjęcia Paweł Flis ("Interior", "Królestwo kobiet") i Bartek Cierlica PSC ("Chrzciny", "Jak pokochałam gangstera"). Scenografią zajmuje się Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Za montaż odpowiedzialni są Andrzej Kowalski PSM i Andrzej Dąbrowski PSM. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentem Tomasz Blachnicki ("Szadź", "Królestwo kobiet").

Pierwszy sezon "Skazanej" okazał się liderem w serwisie Player Original, w którego bibliotece do tej pory znalazły się produkcje własne, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie, takie jak "Chyłka", "Szadź", "Żywioły Saszy – Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Mamy to!" oraz "One Night Squad".

W tym roku serial "Skazana" został uhonorowany nagrodą „Tytanowego Oka” w kategorii polska produkcja telewizyjna, podczas gali otwierającej tegoroczną edycję PIKE.

