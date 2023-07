Lipcowe nowości na Playerze. Pięć filmów dla fanów dobrego kina

Na Playerze, oprócz wielu programów np. znanych z TVN i TVN7, znaleźć można ponad 300 filmów z różnych gatunków i największą ofertę polskich seriali. Z jednego konta Playera może korzystać cała rodzina, bo abonament obejmuje do pięciu profili. Z myślą o dorosłych kinomaniakach w ofercie pojawiło się właśnie kilka nowych propozycji.

Użytkownicy platformy mogą też zostać Ambasadorami Playera i wygrywać w konkursach spotkania z aktorami, zaproszenia na przedpremierowe pokazy i premiery filmowe. Wystarczy dołączyć do grupy PlayerBLIŻEJ na Facebooku i wypełnić krótki formularz. Ambasadorzy jako pierwsi dowiadują się też o nowościach, jakie pojawiają się na platformie. Co warto zobaczyć w pierwszej połowie lipca?

"Anioł"

Film Luisa Ortegi oparty na prawdziwej historii Carlosa Robledo Pucha, przestępcy o urodzie cherubina, który miał przydomek Anioł Śmierci. Akcja "Anioła" przenosi nas do lat 70. Siedemnastoletni Carlito (Lorenzo Ferro) to złodziejaszek, który działa w Buenos Aires. Okrada wille bogaczy i całkiem dobrze się przy tym bawi. Gdy poznaje charyzmatycznego Ramona, zabawa się kończy. Chłopak zostaje brutalnym mordercą zafascynowanym zabijaniem ludzi. Choć z każdym kolejnym przestępstwem posuwa się coraz dalej, po fakcie stać go tylko na wzruszenie ramion. W filmie przewija się też temat transpłciowości i biseksualnej orientacji Carlita. Krytycy twierdzą, że „czuć rękę” producenta Pedro Almodovara.

"Amerykańska sielanka"

Dramat, który jest ekranizacją jednej z najlepszych powieści Philipa Rotha. Za kamerą debiutujący w roli reżysera szkocki aktor Ewan McGregor. W spokojnym amerykańskim miasteczku dochodzi do zamachu terrorystycznego. W budynku poczty wybucha bomba, ginie jedna osoba. Główną podejrzaną jest Merry (Dakota Fanning), jąkająca się lewicowa ekstremistka, na pozór idealna dziewczyna z idealnej rodziny. Głównym bohaterem "Amerykańskiej sielanki" jest jednak jej ojciec Seymour (Ewan McGregor). Kiedyś „złoty chłopak”, mistrz szkolnej drużyny baseballa, a dziś poważany właściciel fabryki rękawiczek, razem z żoną Dawn (Jennifer Connelly), byłą Miss New Jersey, musi zmierzyć się z zaginięciem córki i kryzysem swojej rodziny.

"Monster"

Historia prostytutki Aileen Wuornos (Charlize Theron), która w 2002 roku dostała wyrok śmierci za zabójstwo sześciu osób, w tym policjanta. "Monster" pokazuje dziewięć miesięcy z jej życia, gdy zaczęła zabijać swoich klientów. Dlaczego? Aileen chce wymierzyć światu sprawiedliwość (pierwszy klient zgwałcił ją i torturował). Drugi powód to miłość do młodej lesbijki Selby (Christina Ricci). Dzięki pieniądzom i samochodom ofiar kobiety mogą podróżować przez Amerykę. Za rolę Aileen Theron została doceniona w 2003 roku Oskarem, a jej metamorfoza - z pięknej aktorki do zniszczonej życiem prostytutki - przeszła do historii kina.

"Babyteeth"

Nagradzany film o odchodzeniu, który w 2019 roku na Warszawskim Festiwalu Filmowym zajął czwarte miejsce w plebiscycie publiczności. Chora na raka 15-letnia Milla (Eliza Scanlen), zakochuje się w Mosesie (Toby Wallace), bezdomnym i uzależnionym dilerze narkotyków. Przyprowadza go do domu na obiad i przedstawia rodzicom. Choć historia zapowiada się na łzawy melodramat, w "Babyteeth" jest opowiedziana z ciepłym humorem. Rodzice Milli (Ben Mendelsohn i Essie Davis) pozwalają córce spotykać się z narkomanem, a to zmienia życie całej rodziny. Bo wraz z pierwszymi pocałunkami zdołowana nastolatka odzyskuje energię i pragnienie życia. Pokazuje wszystkim wokół jak żyć, kiedy nie ma się już nic do stracenia.

"Efekt motyla"

Evan Treborn (Ashton Kutcher) jest studentem zafascynowanym badaniami naukowymi dotyczącymi pamięci. W dzieciństwie na prośbę psychiatry prowadził dziennik. Przeglądając go po latach, dochodzi do wniosku, że wiele spraw dobrze byłoby skorygować. Przenosi się w czasie, by naprawić błędy. Ale plan wymyka mu się spod kontroli. "Efekt motyla" przypomina, że nawet najmniejsze zdarzenie może doprowadzić do katastrofy. Evan coraz bardziej wikła się w spiralę czasu i w końcu granica między kiedyś a teraz zaczyna się zacierać. Aby widz nie pogubił się w kolejnych wersjach rzeczywistości, każda jest przedstawiana w innej palecie kolorystycznej.

Autor:joan//mro

Źródło: mat. prasowe Player