W Playerze filmy idealne na długi weekend. W tym nowości z Channingiem Tatumem, który ostatnio zaskoczył fanów

"Magic Mike: Ostatni taniec" miał kinową premierę w styczniu tego roku. Rola przystojnego striptizera zrobiła z Channinga Tatuma gwiazdę, ale o aktorze głośno jest teraz z innego powodu. Na amerykańskim rynku właśnie ukazała się trzecia książka dla dzieci, którą napisał ("The One and Only Sparkella and the Big Lie"). Pierwsza część, "The One And Only Sparkella", dwa lata temu trafiła na listę bestsellerów "New York Timesa".