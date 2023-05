Player na życzenie. Pięć kinowych hitów obsypanych nagrodami

Jest okazja do nadrobienia kinowych zaległości. Player na życzenie oferuje filmowe nowości – za cenę niższą od biletu do kina i na 48 godzin. Niektóre ubiegłoroczne produkcje dzięki uznaniu krytyków i nagrodom przeszły już do historii kina. Co przede wszystkim warto obejrzeć?

Fani poruszających historii i świetnego aktorstwa nie powinni być rozczarowani. W bogatej ofercie Player na życzenie są komedie, dramaty, thrillery i filmy dla dzieci. Wśród nich pięć perełek z 2022 roku docenionych zarówno przez krytyków, jak i publiczność: "W trójkącie", "Fabelmanowie", "Duchy Inisherin", "Podejrzana" i "Top Gun Maverick".

Player na życzenie. "W trójkącie", reż. Ruben Östlund

Nagrodzona Złotą Palmą komedia, której akcja rozgrywa się na luksusowym jachcie, to bezlitosna satyra na bogatych (tytuł filmu oznacza miejsce między skroniami i nasadą nosa idealne do aplikacji botoksu). "W trójkącie" nie zostawia na nich suchej nitki. Na pokładzie m.in. para celebrytów, małżeństwo, które zbudowało imperium na handlu bronią, spec od nowych technologii, rosyjski oligarcha. Niespodziewany sztorm nie tylko niszczy jacht i wywołuje u pasażerów chorobę morską, ale też rozsadza społeczną hierarchię. W roli wiecznie podchmielonego kapitana Woody Harrelson.

"W trójkącie", reż. Ruben Östlund w Player na życzenie

Player na życzenie. "Fabelmanowie", reż. Steven Spielberg

Najbardziej osobisty ze wszystkich filmów Stevena Spielberga zdobył dwa Złote Globy: dla najlepszego reżysera i najlepszego filmu dramatycznego. "Fabelmanowie" to opowieść o Sammym Fabelmanie, który dorasta w Arizonie po II wojnie światowej i jest zafascynowany filmami. Jako nastolatek odkrywa szokujący rodzinny sekret. Spielberg nie ukrywa, że oparł historię na własnych doświadczeniach. Podobnie jak Sammy musiał sobie radzić z docinkami rówieśników, rozwodem rodziców i tak jak on w wieku 16 lat odkrył rodzinną tajemnicę.

"Fabelmanowie", reż. Steven Spielberg w Player na życzenie

Player na życzenie. "Duchy Inisherin", reż. Martin McDonagh

Film zdobył aż 44 nagrody, w tym trzy Złote Globy (jeden dla Colina Farrella). Opowiada o dwójce przyjaciół, którzy znają się od dziecka. Pewnego dnia jeden z nich uznaje, że relacja się wypaliła i postanawia ją zakończyć. Drugi nie może tego zrozumieć i coraz bardziej natarczywie próbuje się dowiedzieć, co się stało. Choć "Duchy Inisherin" zostały docenione w kategorii najlepsza komedia lub musical, film wcale nie jest lekki i zabawny. Raczej daje do myślenia. Genialny popis aktorski Colina Farrella i Brendana Gleesona zapada w pamięć.

"Duchy Inisherin", reż. Martin McDonagh w Player na życzenie

Player na życzenie. "Podejrzana", reż. Park Chan-wook

Film Park Chan-wooka ("Służąca") otrzymał nagrodę za reżyserię w Cannes i był koreańskim kandydatem do Oscara. "Podejrzana" to thriller o miłości graniczącej z obsesją, w którym znajdziemy i elementy czarnej komedii, i melodramatu. Policjant zakochuje się głównej podejrzanej – wdowie po zmarłym. Wplątuje się w relację, w której nic nie jest oczywiste. W tytułowej roli świetna Tang Wei ("Ostrożnie, pożądanie"). Krytycy podkreślają, że to głównie jej kreacji ten widowiskowy film zapewnia swój klimat.

Player na życzenie. "Top Gun Maverick", reż. Joseph Kosinski

Od długiej listy nagród dla twórców filmu zapewne ważniejszy był fakt, że ten po 31 dniach od premiery przekroczył magiczną granicę miliarda dolarów globalnych wpływów. "Top Gun: Maverick", kontynuacja hitu z 1986 roku, to kino rozrywkowe w najlepszym wydaniu. Pilot Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej osiągnął już wszystko. Wezwany do legendarnej szkoły Top Gun staje na czele grupy absolwentów, którą ma przygotować do udziału w misji, jakiej dotąd nie było.

Zwiastun filmu "Top Gun: Maverick" Paramount Pictures

