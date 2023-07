"Lipowo. Zmowa milczenia". Kiedy premiera serialu? 

czytaj dalej

Wody oceanu wyrzuciły na plażę w Australii Zachodniej tajemniczą kapsułę dużych rozmiarów. Władze federalne i stanowe prowadzą dochodzenie w sprawie obiektu. Został on uznany za potencjalnie niebezpieczny. Australijska Agencja Kosmiczna przypuszcza, że może to być część rakiety. Mieszkańców ostrzeżono, by nie zbliżali się do cylindra "nieznanego pochodzenia".