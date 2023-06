Filmy o tenisistach wszech czasów, które warto obejrzeć po sukcesie Igi Świątek

Ile wyrzeczeń kosztowała ją droga na szczyt? - Wiadomo, sporo. Zapewne każdy sportowiec tak by powiedział - powiedziała Iga Świątek Piotrowi Kraśko w Paryżu. Przyznała, że w trakcie kariery miała chwile zwątpienia. - Było wiele momentów, w których nie byłam pewna, czy faktycznie nadaje się do tego wszystkiego. Najważniejsze, co później zrobiłam z tymi momentami. Mam ludzi odpowiednich obok siebie, którzy potrafili też mi pomóc w takich sytuacjach i sprawić, żebym dalej pracowała.