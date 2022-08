Filmowe propozycje na ostatni weekend sierpnia w Playerze

Gorące letnie wieczory i dobry film. To może być perfekcyjne połączenie. Oto trzy hitowe propozycje platformy Player na końcówkę wakacji - "Inni ludzie", "Fucking Bornholm" i maraton z "After".

„Inni ludzie”

"Fucking Bornholm"

"After"

Tessa właśnie rozpoczyna studia. Jest oddaną córką, uporządkowana i pilną uczennicą. Ma jasno postawione cele i prostą drogę do ich osiągnięcia. Jednak staje na niej Hardin Scott, pokryty tatuażami buntownik. Wspólny dzień nad jeziorem sprawia, że początkowo niezainteresowani sobą młodzi ludzie zakochują się. A dotychczasowe życie Tessy przechodzi do historii. Zatracają się w namiętności, tymczasem na jaw zaczyna wychodzić mroczna przeszłość Scotta.

W Playerze zobaczymy kolekcję "Maraton z After", a w niej trzy filmy - "After", "After 2" i "After. Ocal mnie"