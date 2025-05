Uroczysta premiera "Akademii Pana Kleksa". Relacja Eweliny Witenberg Źródło: TVN24

Nowa ekranizacja "Akademii Pana Kleksa" jeszcze w tym tygodniu zadebiutuje na platformie Max. Obraz w reżyserii Macieja Kaweckiego przed rokiem przebojem wdarł się na ekrany kin w całej Polsce.

Kluczowe fakty: Film będzie dostępny w Max od soboty.

Główną bohaterką jest Ada, a nie jak u Brzechwy - Adaś.

Setki tysięcy osób obejrzały "Akademię" jeszcze przed oficjalną premierą.

Świat przedstawiony w nowej ekranizacji "Akademii Pana Kleksa" różni się od tego, który znamy z książki Jana Brzechwy. W nowym filmie uczniami Pana Kleksa są nie tylko chłopcy, a główną bohaterką jest Ada, która znajduje drogę do Akademii, aby odkrywać świat bajek i wyobraźni. Jednocześnie poznaje największy sekret swojej rodziny. W filmie występują: Tomasz Kot, Piotr Fronczewski, Antonina Litwiniak, Sebastian Stankiewicz, Agnieszka Grochowska, Danuta Stenka i inni.

"Akademia Pana Kleksa", reż. Maciej Kawulski Źródło: mat. prasowe WBD

"Akademia Pana Kleksa" na platformie Max

Film będzie można obejrzeć na platformie Max już od soboty 17 maja. Obraz w reżyserii Macieja Kawulskiego ze scenariuszem Krzysztofa Gurecznego oraz Agnieszki Kruk przebojem wdarł się na kinowe ekrany w styczniu 2024 roku. Tylko w ciągu tak zwanego weekendu otwarcia nową "Akademię..." obejrzało 840 tysięcy widzów.

Co ciekawe, produkcja okazała się rekordowa jeszcze przed oficjalną premierą: na pokazach przedpremierowych film obejrzało 438 tys. widzów. Dystrybutor Next Film zaznaczył, że "to rekordowy wynik na pokazach przedpremierowych w historii polskiego box office".

"Akademia Pana Kleksa" jest koprodukcją TVN WBD.