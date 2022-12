Odwołali grudniowe koncerty. Lider słynnego zespołu traci głos

Zespół Placebo został zmuszony do odwołania zaplanowanych na ten tydzień koncertów - poinformowali w mediach społecznościowych jego członkowie. Przyczyną takiej decyzji są problemy zdrowotne lidera zespołu Briana Molko, który od kilku dni traci głos. Lekarz kazał mu wrócić do domu i odpoczywać.

"Ze smutkiem, żalem i ciężkim sercem musimy ogłosić, że przekładamy nasze pozostałe koncerty w Irlandii i Wielkiej Brytanii: w Dublinie (5 grudnia), Cambridge (7 grudnia) i Birmingham (8 grudnia)" - przekazali w oświadczeniu opublikowanym 5 grudnia w mediach społecznościowych członkowie amerykańskiego zespołu rockowego Placebo. Wcześniej muzycy odwołali zaplanowany na 2 grudnia koncert w angielskim Newcastle.

Brian Molko traci głos, Placebo odwołuje koncerty

Przyczyną odwołania grudniowych występów Placebo jest pogarszający się stan zdrowia wokalisty i lidera zespołu, Briana Molko. Już w poprzednim komunikacie muzyk przekazał, że po koncercie w Brixton, który odbył się 27 listopada, zaczął stopniowo tracić głos. Zaznaczył, że lekarze już jakiś czas temu radzili mu, by "wrócił do domu i zamknął się na kilka miesięcy", on jednak nie chciał zawieść fanów, którzy za bilety na koncert zapłacili "duże pieniądze". "Obawiam się jednak, że teraz muszę chronić swoją sztukę i źródło zarobków. (…) Nie jestem już młodzieniaszkiem i nie czuję się najlepiej" - napisał Molko, który 10 grudnia kończy 50 lat.

"Szczerze i chyba optymistycznie wierzyliśmy, że po chwili odpoczynku Brian szybko wróci do zdrowia, jednak w tym przypadku to nie zadziałało. Dziś rano Brian znów widział się z lekarzem i usłyszał od niego, że nie nadaje się do dalszych występów i potrzebuje całkowitego wypoczynku" - wyjaśnili członkowie Placebo w oświadczeniu, które opublikowali w mediach społecznościowych przed koncertami w Dublinie, Cambridge i Birmingham.

W oświadczeniu zespół podziękował fanom za "wsparcie, cierpliwość i zrozumienie". Zapewnił, że bilety na odwołane koncerty zachowają ważność i będzie można ich użyć, gdy występy w końcu dojdą do skutku.

Placebo - koncert w Warszawie

Placebo to rockowo-alternatywny zespół muzyczny założony w 1994 roku w Londynie, który do tej pory wydał osiem płyt. Ostatnia z nich - "Never Let Me Go" - ukazała się w tym roku. W październiku muzycy zagrali w Warszawie. Jak relacjonowały media, w pewnym momencie Molko zauważył, że ktoś z widowni nagrywa ich występ, a zespół na chwilę zszedł ze sceny. Grupa Placebo nie zgadza się na uwiecznianie jej koncertów na nagraniach, przed występami odczytywany jest nawet przypominający o tym komunikat.

Autor:kgo//am

Źródło: Twitter, Instagram/Placebo