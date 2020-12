"Chciałby, żeby powiedzieć, że przez ostatnie lata był bardzo szczęśliwy"

Zostaliśmy osieroceni w pół zdania - wspominała Piotra Machalicę jego przyjaciółka i długoletnia partnerka z teatralnej sceny Krystyna Janda. - On zasługuje na poważne opracowanie całej jego kariery, ponieważ moim zdaniem nie do końca był doceniony - mówiła.

- On zasługuje na poważne opracowanie całej jego kariery, ponieważ moim zdaniem nie do końca był doceniony. My wiedzieliśmy, jakim był wspaniałym aktorem - my, którzy staliśmy z nim na scenie, ale Piotr - jego granie, płyty, śpiewanie - zasługuje na całą dokumentacją, bo to niewiarygodny dorobek - tłumaczyła.