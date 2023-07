Piotr Jacoń poleca książki na wakacje. To tytuły, które "dają do myślenia"  

- Moje wybory czytelnicze często kręcą się wokół bohaterów i bohaterek zapraszanych do programu. Trafiam w ten sposób na bardzo wartościowe książki - mówi Piotr Jacoń, autor cyklu "Bez polityki" w TVN24 GO. W swoim programie dziennikarz rozmawia z ludźmi ze świata kultury, nauki, działaczkami i działaczami społecznymi. Gościnią najnowszego odcinka jest Dominika Lasota, młodzieżowa aktywistka klimatyczna, w kolejnym będzie psycholożka Natalia de Barbaro.

W trakcie urlopów, w czasie jazdy samochodem, Piotr Jacoń słucha audiobooków. - Ale są to audiobooki w wersji limitowanej, bo książki czyta mi moja żona Magda. Robi to świetnie! Tak czytelniczo razem mija nam czas. W czerwcu pokonaliśmy tak cztery tysiące kilometrów. Przeczytaliśmy m.in. "Stonera". Naprawdę warto! - mówi tvn24.pl Jacoń. Co jeszcze poleca gospodarz "Bez polityki"?

Piotr Jacoń poleca książki na lato

"Stoner", John Williams

Opowieść o zwykłym, niezbyt udanym życiu wykładowcy uniwersyteckiego Williama Stonera, która przez krytyków została uznana za "wielką", "fascynującą" i "doskonałą". W 2013 roku była jedną z najchętniej czytanych powieści w Stanach Zjednoczonych. - Ta książka ma ciekawą historię, bo została wydana w 1965 roku i wtedy przeszła bez echa, sprzedała się zaledwie w dwóch tysiącach egzemplarzy. Drugie życie zyskała ponad 50 lat później. W Polsce ukazała się w dwóch tłumaczeniach, ja poznałem to najnowsze, Macieja Stroińskiego. To zwyczajne życie zwyczajnego bohatera toczy się niespiesznie, ale tyle w tej opowieści celnych psychologicznych obserwacji. I tyle bycia na przekór: przekraczania granic własnego pochodzenia, ale też społecznych konwenansów. Bardzo zżyliśmy się ze Stonerem tego lata - mówi Jacoń.

"Głusza", Anna Goc

Reportaż o ludziach głuchych. Książka dziennikarki "Tygodnika Powszechnego" została doceniona w tym roku Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego. - Bardzo zasłużone wyróżnienie. To jest taka książka, która otwiera uszy. Po jej przeczytaniu poczułem się zawstydzony swoją ignorancją i brakiem wyczulenia na to, czym tak naprawdę jest życie osób głuchych w Polsce. Wyostrza perspektywę mniejszości, daje do myślenia i przypomina o czym my, przedstawiciele statystycznej większości, powinniśmy pamiętać, by zapewnić im godne życie w lepszym świecie. Moim zdaniem lektura obowiązkowa - zachęca Jacoń.

"Moja ukochana i ja", Renata Lis

Autobiograficzna opowieść o miłości. Autorka nominowanego do Nagrody Nike eseju "Lesbos" opisuje swój ponaddwudziestoletni związek z kobietą. Wspomina też dorastanie w patriarchalnym i często homofobicznym PRL-u, a także chorobę i śmierć matki. - Cieszę się, że mogłem tę książkę przeczytać, przygotowując się do rozmowy z panią Renatą. Jako czytelnik czułem się wyróżniony, że ktoś dopuścił mnie do tak intymnej opowieści. To wielowymiarowe studium miłości, ale też portret kobiecości. To nie jest propozycja tylko dla kobiet, moim zdaniem takie książki powinni też czytać faceci. Jest dla mnie bardzo ważna - mówi Jacoń.

Pierwsza książka Tokarczuk po otrzymaniu literackiego Nobla. Akcja rozgrywa się w 1913 roku, w uzdrowisku Görbersdorf (dzisiejszym Sokołowsku na Dolnym Śląsku), do którego trafia chory na gruźlicę student Mieczysław Wojnicz. W okolicach sanatorium dochodzi do tragicznych i tajemniczych wydarzeń. - Rok temu, na wakacjach, sięgnęliśmy z żona po prostu po "nową Tokarczuk". Nie mieliśmy świadomości, że to jest książka także o szukaniu swojej tożsamości płciowej. Nagle weszliśmy w świat naszego dziecka (dziennikarz i jego żona są rodzicami transpłciowej 23-letniej Wiktorii - red). Były momenty, że Magda musiała przerywać czytanie, bo oboje płakaliśmy. Dla nas to bardzo osobista lektura - mówi Jacoń.

Kim jest Piotr Jacoń

Urodził się i mieszka w Gdyni. Ukończył V LO w Gdańsku Oliwie oraz polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Do TVN24 Piotr Jacoń trafił w 2004 roku. Najpierw był gdańskim reporterem, potem gospodarzem serwisów informacyjnych TVN24. Dziś jest gospodarzem programu "Dzień po dniu", a w TVN24 GO prowadzi cykl wywiadów "Bez polityki". W marcu 2021 roku miał premięrę jego reportaż "Wszystko o moim dziecku", który dziennikarz zadedykował transpłciowej córce. W tym samym roku ukazała się jego książka "My, trans" opisująca życie osób transpłciowych i ich bliskich. Za działalność medialną na rzecz osób LGBTQ+ został uhonorowany Medalem Wolności Słowa i Koroną Równości KPH.

Autor: joan //mro