Piotr Jacoń: nie chciałbym być specjalistą wyłącznie od tęczowych rozmów

Choć w mediach pracuje od 25 lat, największe uznanie zdobył, zajmując się tematyką LGBTQ+. Ale Piotr Jacoń, autor cyklu "Bez polityki" i tata transpłciowej 23-letniej Wiktorii, twierdzi, że nie chce być specjalistą wyłącznie od tęczowych rozmów. - Lubię rozmawiać, ale przede wszystkim słuchać. Z tego zasłuchania wychodzą moim zdaniem najlepsze spotkania - przekonuje. W najbliższą niedzielę na TVN24 GO pojawi się odcinek z prof. Aleksandrą Przegalińską. Jacoń będzie pytał, co futurolożka mówi swojej dziesięcioletniej córce o sztucznej inteligencji. Kolejny gość to Aleksander Kwaśniewski.

"Bez polityki" to cykl wywiadów Piotra Jaconia, który zadebiutował w TVN24 GO w grudniu 2020 roku. - Od początku zakładałem, że te rozmowy będą toczyć się wokół innych tematów niż te, którymi głównie żyje TVN24. Ale tytuł cyklu nie jest dla nas cenzurą. Polityka jest dość naturalną częścią życia, więc jakoś się w tych rozmowach pojawia. Fokus jest jednak zawsze na osobę i na historię, z którą do mnie przychodzi - mówi Jacoń.

Nowe odcinki "Bez polityki" pojawiają się w TVN24 GO w każdą niedzielę. Do tej pory powstało ich 136. - Na początku "cięliśmy" te rozmowy. Wydawało nam się, że nikt dłużej niż 20 minut nie wytrzyma, byliśmy zniewoleni formatem telewizji, gdzie godzinny wywiad pojawia się rzadko. A potem okazało się, że taki montaż nie ma sensu, bo wartością są także wątki poboczne - wspomina dziennikarz. Pierwszy odcinek zrobił z prof. Ewą Łętowską. - Dobrze go pamiętam, także dlatego, że pani profesor na przywitanie zmierzyła mnie wzrokiem i powiedziała: "Ale się pan ubrał!" Chyba moje buty nie pasowały do spodni - śmieje się Jacoń.

Piotr Jacoń i jego goście

Danuta Stenka: nigdy nie uwolnię się od wymagań Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Najbardziej obawiał się rozmowy z Andrzejem Piasecznym. Miała dotyczyć życia artysty rok po jego coming oucie. - Widziałem z nim wcześniej wywiad, w którym to pytanie padło, a odpowiedź trwała 20 sekund. To było ryzyko: czy u mnie będzie podobnie? Ostatecznie rozmawialiśmy o tym godzinę. Bardzo się otworzył - wspomina dziennikarz.

Andrzej Piaseczny: Chcesz być w tym biznesie? Gęba na kłódkę Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Jacoń o swoim dziecku

Czy osobiste doświadczenia dziennikarza mają wpływ na dobór gości? - Oczywiście, w końcu to program autorski. Osoby z kręgu LGBTQ+ mnie znają, i chyba mają przy mnie poczucie bezpieczeństwa, więc łatwiej mi je namówić na spotkanie. Zrobiłem rozmowę na przykład z transaktywistką Mają Heban czy dziennikarzem Antonem Ambroziakiem, bo chciałem, żeby widzowie ich poznali, ale tematem nie była przede wszystkim ich tożsamość płciowa, tylko po prostu ich życie. Nie chciałbym być specjalistą wyłącznie od tęczowych rozmów - mówi.

Maja Heban: jest presja na osoby trans, żeby po zrobieniu tranzycji już były zadowolone Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Jacoń zaczął poznawać środowisko LGBTQ+ kilka lat temu. W marcu 2021 roku w specjalnym wydaniu programu "Czarno na białym" w TVN24 wyemitowano jego reportaż "Wszystko o moim dziecku". Były to rozmowy z rodzicami dzieci transpłciowych i niebinarnych. Uważni widzowie zauważyli, że temat jest dziennikarzowi bliski. Na koniec reportażu pojawiła się dedykacja: "Dla Wiktorii – tata", a w napisach końcowych: "muzyka: Wiktoria Jacoń".

Trzy miesiące później Jacoń udzielił wywiadu dwumiesięcznikowi "Replika", w którym przyznał, że reportaż był jego terapią i opowiedział, jak wyglądał coming out jego dziecka. "Wiktoria skończy w tym roku 21 lat. Właściwie przez cały okres jej dorastania często mieliśmy poczucie, że nie jest osobą szczęśliwą. Więc pytaliśmy samych siebie: dlaczego nasze dziecko jest wycofane, zamknięte w sobie, samotne, depresyjne. Dlaczego się tnie?" - mówił w wywiadzie. Wspomina, co usłyszał od córki. "Nie pamiętam dokładnie jej słów (…) Musiała powiedzieć, że jest kobietą i używa imienia Wiktoria. Wspominała o terapii hormonalnej. Niemal automatycznie oboje z Magdą [żona Jaconia] od razu weszliśmy w tryb 'pełna akceptacja'. Zapewniliśmy nasze dziecko o miłości i wsparciu. To była spokojna rozmowa. Gdy się skończyła, oboje się rozpłakaliśmy. Był to jednak wstrząs. Ale niedługo potem pojawiła się pewna ulga – poczucie, że wreszcie wiemy, o co przez te lata chodziło. Wszystko zaczęło układać się w całość" - czytamy w "Replice".

Piotr Jacoń: to była moja terapia Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

