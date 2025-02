Znana piosenkarka żegna się ze swoją teslą. Pisze o "prezydencie Musku"

Amerykańska piosenkarka Sheryl Crow zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym żegna się ze swoją teslą. Artystka zasugerowała we wpisie, że decyzja o sprzedaży auta ma związek z Elonem Muskiem, właścicielem marki, którego nazwała "prezydentem".

Na nagraniu, które Sheryl Crow opublikowała na swoim profilu na Instagramie, widzimy jak piosenkarka z uśmiechem macha w stronę czarnej tesli, która odjeżdża na lawecie. "Moi rodzice zawsze powtarzali... jesteś tym, z kim się zadajesz" - czytamy w opisie nagrania, do którego Crow dodała fragment przeboju "Time To Say Goodbye" Andrei Bocellego i Sarah Brightman.

"Nadszedł czas, by zdecydować, z kim trzymać. Żegnaj, Tesla" - dodała artystka. W dalszej części wpisu, udostępnionego w weekend, Crow napisała, że pieniądze ze sprzedaży przekazała na NPR, czyli amerykańskiego publicznego nadawcę "w obliczu zagrożenia" ze strony "prezydenta Muska, w nadziei, że prawda będzie nadal docierać do tych, którzy chcą ją poznać". Poniżej zamieściła kilka hasztagów w tym "president Musk" oraz "president Trump".

Tesla z gorszymi wynikami sprzedaży

Dane sugerują, że w styczniu, gdy Elon Musk stanął na czele tzw. Departamentu Wydajności Państwa (DOGE), sprzedaż samochodów marki Tesla (Musk jest jej właścicielem) spadła o 38 procent w porównaniu do 2024 roku. Sprzedaż "spada w niespotykanym dotąd tempie" - podkreślił CNN w poniedziałek. Cytowana przez portal analityczka Stephanie Valdez Streaty podkreśliła jednak, że na razie za wcześnie jest, by przesądzić, czy gorsze wyniki Tesli mają związek z zaangażowaniem Muska w politykę. - Nie możemy wskazać, że to polaryzacja powoduje, że ludzie kupują tesle lub ich unikają - oceniła.

Elon Musk PAP/EPA/WILL OLIVER

Sheryl Crow jest piosenkarką, aktorką i autorką tekstów, znaną z takich utworów jak "All I Wanna Do", czy "If It Makes You Happy". Jako solistka debiutowała w latach 90., wcześniej występując m.in. w chórku Michaela Jacksona. Otrzymała szereg branżowych wyróżnień, w tym dziewięć nagród Grammy.

Sheryl Crow w 2024 roku PAP/EPA

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: CNN, tvn24.pl