Popularna piosenkarka kończy współpracę z agencją. W tle akta Epsteina

Ghislaine Maxwell odmówiła składania zeznań Źródło: Reuters

Jak napisała piosenkarka w mediach społecznościowych, "od swoich zespołów wymaga najwyższych standardów i ma obowiązek je chronić". "Ta decyzja odzwierciedla moje przekonanie, że znacząca zmiana w naszej branży wymaga odpowiedzialności i przywództwa, które wzbudza zaufanie" - pisze w instagramowej relacji Roan.

Chappell Roan zrywa współpracę z agencją

Laureatka ubiegłorocznego Grammy, ogłaszając decyzję o zerwaniu współpracy z agencją, nie odwołuje się bezpośrednio do sprawy Epsteina. Jak pisze jednak, nikt - artysta, agent czy inny pracownik - nie powinien być zobowiązany do "obrony lub ignorowania działań, które są tak głęboko sprzeczne z naszymi własnymi wartościami moralnymi".

Jak przypomina BBC, Casey Wasserman, agent znany w świecie muzyki, show biznesu i sportu, był krytykowany za swoje emaile do Ghislaine Maxwell, wspólniczki Epsteina - finansisty oskarżanego o przestępstwa seksualne - które ujrzały światło dzienne po ujawnieniu milionów dokumentów dotyczących jego sprawy. Stacja cytuje oświadczenie Wassermana, w którym tłumaczył, że korespondencja z Maxwell miała miejsce dwie dekady wcześniej, długo przed tym jak "przerażające przestępstwa wyszły na światło dzienne". Stwierdził też, że "głęboko żałuje" tamtej wymiany wiadomości z kobietą odsiadującą obecnie karę 20 lat więzienia m.in. za handel nieletnimi w celach seksualnych. Podkreślał również, że nie miał nigdy osobistych i biznesowych kontaktów z samym Epsteinem. BBC zaznacza, że żadna z ofiar Epsteina nie oskarżyła Wassermana o żadne przestępstwo, a fakt pojawienia się jego nazwiska w aktach nie wskazuje na jakąkolwiek działalność przestępczą.

Ghislaine Maxwell stawiła się w poniedziałek zdalnie przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA. 64-latka odmówiła jednak składania zeznań, powołując się na piątą poprawkę do amerykańskiej konstytucji.

Chappell Roan, a właściwie Kayleigh Rose Amstutz, osiągnęła gigantyczny sukces komercyjny w 2024 roku, kiedy popularność zyskały jej utwory z debiutanckiego albumu "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Rok temu otrzymała Grammy dla najlepszej nowej artystki. Była gwiazdą ubiegłorocznej edycji Orange Warsaw Festival. Znana jest z odważnych tekstów, które odnoszą się m.in. do jej doświadczeń jako osoby homoseksualnej wychowanej w konserwatywnym środowisku. Obecnie jest w trakcie trasy koncertowej po Australii.

Jak pisze "Financial Times" Roan jest największą gwiazdą, która jak dotąd opuściła Wasserman Group, agencję łączącą sport, muzykę i rozrywkę. Wcześniej współpracę z nią zakończyła również Bethany Cosentino znana z duetu rockowego Best Coast.

Chappell Roan na Orange Warsaw Festival 2025 Źródło: Alter Art