Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Kultura i styl

Popularna piosenkarka kończy współpracę z agencją. W tle akta Epsteina

Chappell Roan
Ghislaine Maxwell odmówiła składania zeznań
Źródło: Reuters
Amerykańska piosenkarka i kompozytorka Chappell Roan ogłosiła w mediach społecznościowych, że kończy współpracę z reprezentującą ją agencją. Jak pisze BBC, na jej czele stoi Casey Wasserman, którego nazwisko pojawia się w aktach sprawy Epsteina.

Jak napisała piosenkarka w mediach społecznościowych, "od swoich zespołów wymaga najwyższych standardów i ma obowiązek je chronić". "Ta decyzja odzwierciedla moje przekonanie, że znacząca zmiana w naszej branży wymaga odpowiedzialności i przywództwa, które wzbudza zaufanie" - pisze w instagramowej relacji Roan.

Sprawa Epsteina. "Ta dziewczyna zasługuje na prawdę"
Dowiedz się więcej:

Sprawa Epsteina. "Ta dziewczyna zasługuje na prawdę"

Świat

Chappell Roan zrywa współpracę z agencją

Laureatka ubiegłorocznego Grammy, ogłaszając decyzję o zerwaniu współpracy z agencją, nie odwołuje się bezpośrednio do sprawy Epsteina. Jak pisze jednak, nikt - artysta, agent czy inny pracownik - nie powinien być zobowiązany do "obrony lub ignorowania działań, które są tak głęboko sprzeczne z naszymi własnymi wartościami moralnymi".

Jak przypomina BBC, Casey Wasserman, agent znany w świecie muzyki, show biznesu i sportu, był krytykowany za swoje emaile do Ghislaine Maxwell, wspólniczki Epsteina - finansisty oskarżanego o przestępstwa seksualne - które ujrzały światło dzienne po ujawnieniu milionów dokumentów dotyczących jego sprawy. Stacja cytuje oświadczenie Wassermana, w którym tłumaczył, że korespondencja z Maxwell miała miejsce dwie dekady wcześniej, długo przed tym jak "przerażające przestępstwa wyszły na światło dzienne". Stwierdził też, że "głęboko żałuje" tamtej wymiany wiadomości z kobietą odsiadującą obecnie karę 20 lat więzienia m.in. za handel nieletnimi w celach seksualnych. Podkreślał również, że nie miał nigdy osobistych i biznesowych kontaktów z samym Epsteinem. BBC zaznacza, że żadna z ofiar Epsteina nie oskarżyła Wassermana o żadne przestępstwo, a fakt pojawienia się jego nazwiska w aktach nie wskazuje na jakąkolwiek działalność przestępczą.

Ghislaine Maxwell stawiła się w poniedziałek zdalnie przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA. 64-latka odmówiła jednak składania zeznań, powołując się na piątą poprawkę do amerykańskiej konstytucji.

"Bardzo rozczarowujące" przesłuchanie wspólniczki Epsteina. Nagranie
Dowiedz się więcej:

"Bardzo rozczarowujące" przesłuchanie wspólniczki Epsteina. Nagranie

Świat

Chappell Roan, a właściwie Kayleigh Rose Amstutz, osiągnęła gigantyczny sukces komercyjny w 2024 roku, kiedy popularność zyskały jej utwory z debiutanckiego albumu "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Rok temu otrzymała Grammy dla najlepszej nowej artystki. Była gwiazdą ubiegłorocznej edycji Orange Warsaw Festival. Znana jest z odważnych tekstów, które odnoszą się m.in. do jej doświadczeń jako osoby homoseksualnej wychowanej w konserwatywnym środowisku. Obecnie jest w trakcie trasy koncertowej po Australii.

Jak pisze "Financial Times" Roan jest największą gwiazdą, która jak dotąd opuściła Wasserman Group, agencję łączącą sport, muzykę i rozrywkę. Wcześniej współpracę z nią zakończyła również Bethany Cosentino znana z duetu rockowego Best Coast.

Chappell Roan na Orange Warsaw Festival 2025
Chappell Roan na Orange Warsaw Festival 2025
Źródło: Alter Art

Autorka/Autor: Opracował Adam Michejda

Źródło: BBC, Financial Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Abaca/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Jeffrey EpsteinMuzykaUSA
Czytaj także:
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jan Guńka na igrzyskach
Biathloniści ruszyli po medale. Wśród nich czterech Polaków
RELACJA
imageTitle
Zdetronizował mistrza. Wystarczyła pierwsza próba
EUROSPORT
Donald Tusk podczas obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni
"Polska ma realne szanse dominować na Bałtyku"
imageTitle
Klaebo z siódmym złotem. Historyczny sukces Szwedki
EUROSPORT
paczki paczek shutterstock_2268773341
Składniki tanieją, ale nie pączki. Tyle zapłacimy w Tłusty Czwartek
BIZNES
shutterstock_2268255603
Nowe wzorce snu. Sprawdź, jakim typem śpiocha jesteś i co ci grozi
Zdrowie
shutterstock_596996540
Polska turystka "straciła orientację". Międzynarodowa akcja ratunkowa
Szczepionka na HPV a pismo z Ministerstwa Zdrowia. Uwaga na tę manipulację
Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację
KONKRET24
Donald Trump i Jeffrey Epstein w Mar-a-Lago. Zdjęcie z 1997 roku
Media: Trump zadzwonił na policję na początku śledztwa w sprawie Epsteina
Świat
pięść (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kobietę, wtedy druga stanęła w jej obronie
Poznań
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Alarmy przed gołoledzią dla 13 województw
METEO
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
BIZNES
imageTitle
Czternastoletni Kacper Tomasiak: może kiedyś wystartuję na igrzyskach
EUROSPORT
Posłanka Katarzyna Piekarska i Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z hasłem spotkania "Wyprzedźmy chorobę!"
Co drugi uczeń i większość dorosłych cierpi z powodu bólu pleców. Jak przerwać błędne koło bólu?
Anna Bielecka
imageTitle
Fręch żegna Katar. Amerykanka ciągle za silna
EUROSPORT
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
Jacek Jaśkowiak
Mają dość krzywdzących wypowiedzi. Napisali list do prezydenta
Poznań
imageTitle
Tomasiak jak Fortuna, Małysz, Stoch i Kubacki
EUROSPORT
imageTitle
Polegli koledzy na kasku. MKOl zakazał
EUROSPORT
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
BIZNES
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik i młody deweloper. Kto zarobi na marce Nowrocky?
Kacper Sulowski
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Michał Istel
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
WARSZAWA
slone przekaski slodkie napoje S shutterstock_1293445375
Po chorobie nowotworowej lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek. Badacze ostrzegają
Zdrowie
imageTitle
Trenerzy nie mają złudzeń. "To będzie jego atutem"
EUROSPORT
imageTitle
Johnson o krok od drugiego złota. Jego los w rękach wielkiej Shiffrin
EUROSPORT
Policja
Roczne dziecko w wózku, pijana matka przewracała się z nim na klatce
Lublin
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro ukarany przez sejmową komisję
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica