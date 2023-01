Piosenka o Piqué bije rekordy, a Shakira dalej nie odpuszcza

Shakira świętuje sukces swojego nowego przeboju, dziękując fanom za wyrazy wsparcia. Jak podkreśla, utwór w którym odnosi się do rozstania z piłkarzem Gerardem Piqué, przyniósł jej "katharsis i ulgę". "Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez które czujemy się nic nieznaczące" - pisze gwiazda w mediach społecznościowych.

Shakira w środę 11 stycznia opublikowała w Internecie utwór "BZRP" nagrany w studiu argentyńskiego didżeja i producenta muzycznego Bizarrapa. W piosence znalazło się wiele zdań, które wydają się być skierowane do byłego partnera wokalistki Gerarda Piqué. "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki, zamieniłeś ferrari na twingo, zamieniłeś rolexa na casio" - to jedna z fraz, która zwróciła uwagę setek tysięcy osób komentujących przebój. W ciągu niespełna 24 godzin po premierze, klip z udziałem Kolumbijki i Argentyńczyka w serwisie YouTube wyświetlono ponad 60 milionów razy.

Shakira Dzień Dobry TVN

W ostatni weekend Shakira postanowiła podziękować fanom za odbiór piosenki i wyrazy wsparcia. "Nigdy nie sądziłam, że to, co było dla mnie katharsis i ulgą, stanie się numerem jeden" - napisała na Instagramie, odnosząc się do faktu, że utwór wylądował na pierwszym miejscu wśród najczęściej słuchanych w serwisie Spotify. Jak zaznaczyła, sukces osiągnęła "w wieku 45 lat i (śpiewając) w języku hiszpańskim".

Shakira podziękowała fanom

"Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czujemy się nic nieznaczące" - czytamy w dalszej części wpisu. "Kobiety, które stają w obronie tego, co czują i myślą, i podnoszą rękę, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni unoszą brwi. Są moją inspiracją" - dodała. Podkreśliła też, że chodzi jej o zachowywanie się "nie w sposób, jaki każe nam społeczeństwo, ale w sposób, jaki możemy wymyślić, w sposób, który pomoże nam wyjść na prostą dla naszych dzieci, naszych rodziców i dla tych, którzy nas potrzebują i pokładają w nas nadzieję".

We wcześniejszym wpisie Shakira napisała, że za "niewiarygodny" sukces piosenki odpowiada jej "wspaniały zespół i grupa wojowniczych dziewczyn, które idą obok mnie". Podziękowania skierowała też do "wszystkich kobiet, które uczą mnie, jak zrobić słodką lemoniadę, gdy życie daje ci kwaśne cytryny". Dzień później dodała do tego kolejne podziękowania. Tym razem za ponad 100 milionów wyświetleń, które nowy utwór osiągnął w ciągu kilku dni od premiery, stając się pierwszym utworem w języku hiszpańskim, który osiągnął zawrotny wynik w tak krótkim czasie.

Shakira i Piqué. Związek trwał 12 lat

Shakira i Piqué poznali się, kiedy w 2010 roku wokalistka kręciła klip do piosenki "Waka Waka" z okazji mistrzostw świata w RPA. Nigdy nie wzięli ślubu, mają dwóch synów: 9-letniego Milana i 7-letniego Sashę. W grudniu odbyła się rozprawa dotycząca opieki nad nimi. Osiągnięto porozumienie, w ramach którego dzieci będą przebywać z matką w Miami.

Shakira i Gerard Pique rozstali się po 11 latach Shakira i Gerard Pique rozstali się po 11 latach Getty Images

Shakira pierwszy raz publicznie o rozstaniu z Piqué opowiedziała we wrześniu 2022 roku, trzy miesiące po zakończeniu związku. "Bardzo trudno mi o tym mówić, szczególnie że to pierwszy raz, gdy komentuję tę sprawę publicznie. Byłam przez cały ten czas cicho, próbowałam to jakoś przepracować po swojemu. Wciąż nie jest to dla mnie łatwe, szczególnie że znajduję się w centrum zainteresowania, więc ta separacja nie jest taka jak inne" - przyznała w wywiadzie dla magazynu "Elle".

