"Twój ból jest lepszy niż mój" Kazika na 1. miejscu Listy Przebojów Trójki. Informacje zniknęły ze strony radia

Najnowsza piosenka Kazika "Twój ból jest większy niż mój" zadebiutowała w piątek na pierwszym miejscu 1998. notowania Listy Przebojów Trójki. W mediach społecznościowych pojawiły się pytania o to, co stało się z informacją na ten temat, zamieszczoną na stronie państwowego radia.

Piosenka w zeszłym tygodniu znalazła się w zestawieniu do głosowania Listy Przebojów Trójki. Na stronie internetowej radia w piątek o godzinie 21:57 pojawiła się informacja, że Kazik zadebiutował na pierwszym miejscu. Po wpisaniu do przeglądarki internetowego adresu tej informacji, wyskakuje jednak "błąd 500". Niedostępny jest też serwis listy przebojów.

Problemy techniczne?

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w rozmowach z pracownikami rozgłośni, w ich ocenie powodem nie są problemy techniczne. Nasz rozmówca z redakcji Trójki mówi: "jest dokładnie tak, jak to wygląda z zewnątrz: to nie jest awaria". W rozmowie wyjaśnia, że ktoś z szefostwa nie zorientował się na czas, że piosenka znalazła się w zestawieniu do głosowania, a teraz kierownictwo rozgłośni zastanawia się, co z tym faktem zrobić. - Tym bardziej, że za dwa tygodnie ma być 2000. notowanie listy - słyszymy.