Piosenka Janet Jackson potrafiła niszczyć laptopy. Wystarczyło puścić ją w pobliżu

Piosenka niszcząca laptopy

Historię nieoczekiwanego działania piosenki Janet Jackson na komputery przedstawił ostatnio główny inżynier oprogramowania Microsoftu Raymond Chen cytowany we wtorek przez brytyjski portal muzyczny "New Musical Express". Jak stwierdził Chen, dział wsparcia produktu w firmie Microsoft w bliżej nieokreślonej przeszłości zauważył, że puszczanie "Rhythm Nation" powoduje awarie niektórych laptopów. Problem dotyczył komputerów wyprodukowanych około roku 2005 i posiadających system operacyjny Windows XP.

Częstotliwość rezonansowa to częstotliwość, która może doprowadzać do rezonansu, czyli wywoływać drgania. Inaczej mówiąc, utwór Janet Jackson wytwarzał fale dźwiękowe, które wywoływały drgania powietrza o tej samej częstotliwości, na której wibrowały niektóre dyski twarde w laptopach. W rezultacie dochodziło do rezonansu i nasilania się drgań w urządzeniu, a w konsekwencji jego awarii i wyłączania się komputerów.