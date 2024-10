Pierwszy odcinek "Pingwina" ukazał się w USA 19 września, a w Polsce dzień później. W ciągu pierwszego dnia od premiery, jak pisze "Variety", w USA obejrzało go ok. 1,3 mln widzów, a w ciągu czterech dni od premiery został obejrzany przez 5,3 mln widzów. Tym samym był najchętniej oglądaną nową produkcją od czasu debiutu "The Last of Us". Do ostatniej niedzieli liczba osób, które obejrzały pierwszy odcinek "Pingwina", przekroczyła już 14,2 mln.