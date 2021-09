Pierwszy koncert Rolling Stones po śmierci Charliego Wattsa. "Modlimy się i gramy dla ciebie"

Mick Jagger podczas pierwszego koncertu zespołu po śmierci Wattsa

- To jest nasz pierwszy koncert z tegorocznej trasy, więc jest to próba, nasz debiut - powiedział ze sceny Jagger. - To dla nas przejmujący wieczór, ponieważ to nasza pierwsza trasa od 59 lat, w którą ruszyliśmy bez naszego kochanego Charliego Wattsa. Wszyscy bardzo tęsknimy za Charliem. Tęsknimy za nim jako zespół, tęsknimy jako przyjaciele na scenie i poza nią - wyznał.