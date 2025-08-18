Logo strona główna
Kultura i styl

Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival. Legendy na scenie

Helena Vondrackova
Rusza Top of the Top Sopot Festival 2025. Mery Spolsky w TVN24
Źródło: TVN24
"Gorączka Sopockiej Nocy" otworzyła tegoroczny Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego wieczoru w muzyczną podróż po największych przebojach publiczność zabrali Helena Vondrackova, Małgorzata Ostrowska, Andrzej Rybiński, Kaeyra oraz grupy T.Love i De Mono.
Kluczowe fakty:
  • Za nami pierwszy wieczór tegorocznego Top of the Top Sopot Festival, podczas którego publiczność usłyszała nowe wersje hitów z lat 70., 80. i 90.
  • Na scenie Opery Leśnej wystąpili między innymi Helena Vondrackova, Katrina, Kaeyra, De Mono, BeMy, Izabela Trojanowska oraz Agnieszka Chylińska.
  • Koncert poprowadzili: Dorota Wellman, Marcin Prokop oraz Aleksandra Rogowska.

Koncertem "Gorączka Sopockiej Nocy" rozpoczęła się tegoroczna edycja Top of the Top Sopot Festival, która potrwa do czwartku. Festiwal, który jest oficjalnym spadkobiercą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Sopot, pierwszego wieczoru wypełnił Operę Leśną przede wszystkim muzycznymi klasykami w nowych wykonaniach.

Wieczór otworzyła składanka hitów lat 70., 80. i 90.: "September" w wykonaniu Margaret, "Nic nie może wiecznie trwać" (Natalia Nykiel), "Footlose" w wersji grupy BeMy oraz "Prawie do nieba wzięłaś mnie", którą przypomniał Andrzej Piaseczny.

Margaret
Margaret
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Sopocka publiczność entuzjastycznie przyjęła jedną z największych gwiazd tegorocznej edycji festiwalu: Helenę Vondrackovą, która w ciągu swojej 60-letniej kariery stała się "królową czeskiej piosenki". Piosenkarka przypomniała swoje dwa największe hity: "Malovany dzbanku" z 1977 roku oraz "Dlouha noc" z 2000 roku.

Występujący w latach 70. z zespołem 2 plus 1 Andrzej Rybiński, przypomniał przebój grupy "Chodź pomaluj mój świat" w towarzystwie Ani Rusowicz oraz BeMy. Następnie wspólnie z BeMy zaśpiewał swój hit z 1986 roku "Pocieszankę".

Andrzej Rybiński i Ania Rusowicz
Andrzej Rybiński i Ania Rusowicz
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Publiczność miała okazję zaśpiewać wspólnie z Nataszą Urbańską "Tyle słońca w cały mieście". Aktorka i wokalistka sięgnęła również po evergreen holenderskiej grupy Shocking Blue "Venus".

Na hity lat 70. zdecydowała się Amerykanka polskiego pochodzenia Kaeyra. Najpierw zaśpiewała "Ciągle pada" Czerwonych Gitar, a następnie "I Was Made For Lovin' You" grupy Kiss. 

Natasza Urbańska
Natasza Urbańska
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Muzyczna podróż w lata 80. Legendy na scenie

Na sopockiej scenie zagościła amerykańska wokalistka Katrina - była liderka brytyjskiego zespołu Katrina and the Waves, który wylansował między innymi hit "Walking on Sunshine" w 1983 roku. Grupa 14 lat później reprezentowała Wielką Brytanię na Konkursie Piosenki Eurowizji, wykonując zwycięską piosenkę "Love Shine a Light". Podczas koncertu Katrina wykonała "Walking on Sunshine" oraz "I Love Rock 'n' Roll" z repertuaru Joan Jett & the Blackhearts. W trakcie tego drugiego utworu do Katriny dołączyła Kaeyra.

Kaeyra i Katrina
Kaeyra i Katrina
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Sopocką widownię rozruszały również dwie legendy polskiej sceny lat 80. Najpierw Małgorzata Ostrowska z "Meluzyną" i "Sweet Dreams (Are Made of This)" grupy Eurythmics. Następnie Izabela Trojanowska z hitem "Wszystko czego dziś chcę". Z piosenką "Kochać inaczej" wystąpił zespół De Mono. W numerze "Moje miasto nocą" do grupy dołączyła Nita.

Nita i zespół De Mono
Nita i zespół De Mono
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Gospodarzami wieczoru byli Dorota Wellman, Marcin Prokop oraz Aleksandra Rogowska. Duet Wellman/Prokop w pierwszej części wieczoru zdradził nowe hasło przewodnie jesiennej oferty stacji TVN, które brzmi "Najlepiej z TVN!".

Marcin Prokop i Dorota Wellman
Marcin Prokop i Dorota Wellman
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

