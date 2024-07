Należący do grupy Warner Bros. Discovery (właściciela TVN24) serwis streamingowy Max od czerwca dostępny jest na polskim rynku. Zgodnie z zapowiedziami platforma oferuje swoim użytkownikom bogatą bibliotekę treści na żądanie, dostęp do pakietu 29 różnorodnych kanałów na żywo oraz liczne transmisje wydarzeń sportowych. Do tego dochodzi bogata oferta seriali. Przedstawiamy pięć z nich, idealnych na lato.