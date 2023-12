Pięć głośnych wywiadów tego roku, które trzeba zobaczyć 

Dziennikarze TVN24 przeprowadzili w tym roku wiele inspirujących wywiadów. Wszystkie rozmowy z gośćmi "Czarno na białym", "Bez polityki", "Bardzo bardzo serio" czy "Monika Olejnik. Otwarcie" można oglądać w dowolnym momencie w TVN24 GO. Które były w tym roku odtwarzane najczęściej?

TVN24 GO - najchętniej oglądane rozmowy w 2023

W pierwszej trójce rozmów najchętniej oglądanych przez użytkowników TVN24 GO znalazły się wywiady z dziennikarzem Marcinem Kąckim, byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i gospodynią "Kuchennych rewolucji" Magdą Gessler. Dużą popuralnością cieszyły się też rozmowy z arystami: Andrzejem Piasecznym i Katarzyną Nosowską. "Czarno na białym". Rozmowa z Marcinem Kąckim Reporter Artur Warcholiński rozmawia z Marcinem Kąckim, dziennikarzem i autorem książki o politykach Konfederacji "Chłopcy. Idą po Polskę". - Tak naprawdę zależy im, żeby tylko oni byli wolni, a postrzegają tę wolność czasami perwersyjnie - mówi Kącki. Jego zdaniem Konfederację tworzą ludzie głodni władzy, sfrustrowani, przekonani o swoich kompetencjach i silnie podzielni ideologicznie. Wielu z nich ma antysemickie i ultrakatolickie poglądy. Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji, nazywa zimnym bohaterem i porównuje do Jarosława Kaczyńskiego. - To, co mówi Mentzen i to, co sobą reprezentuje, hasła, które wznosi, na pewno dobrze wróży nam, dziennikarzom, bo świat stanie się jeszcze ciekawszy - mówi Kącki.

"Bez polityki". Rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim Piotr Jacoń rozmawia z Aleksandrem Kwaśniewskim. Były prezydent mówi o swojej karierze i życiu osobistym. Jak podkreśla, robiąc cokolwiek, trzeba być przekonanym, że "damy sobie radę". Jego zdaniem, pesymiści właściwie sami siebie skazują na porażkę. Przyznaje, że nie jest człowiekiem kierującym się bezwzględną pewnością siebie, ale gdy podejmuje decyzje, musi mieć przekonanie o ich sensie. Kwaśniewski wspomina również dawnym incydent w Charkowie, przyznając, że jest to dla niego wstydliwe wspomnienie. Wyjaśnia, że jego niedyspozycja była spowodowana stresem. - Pojechaliśmy na wydarzenie, gdzie było bardzo wiele niewiadomych, bo zaczęło się od Katynia - mówi. Jacoń pyta go też o rodzinę. Były prezydent deklaruje, że stara się być dobrym, użytecznym i wspomagającym ojcem, przy okazji "bardzo dużo ucząc się od córki". - Mogę sobie wyobrazić, że za 30 lat będziemy mówić o parytetach dla mężczyzn - mówi.

"Bardzo bardzo serio". Rozmowa z Magdą Gessler Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski rozmawiają z Magdą Gessler. Co by zrobiła, gdyby były minister Piotr Gliński zaproponował jej prowadzenie projektu popularyzacji polskich potraw na świecie? - Próbowałam to robić w jednej z instytucji rządowych, wyszło, jak wyszło i chyba tej próby nie ponowię - wyznaje restauratorka. Dodaje, że według niej, to ona jest ministrem kultury i robi to, co może, żeby promować polską kuchnię. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" ocenia, że jej program zmienił polską gastronomię, ponieważ "restauratorzy dostali bardzo wysoką poprzeczkę do przekroczenia", a "ludzie zaczynają się zachowywać w restauracjach jak Magda Gessler". Restauratorka mówi też o współczesnej Polsce. Zwróciła uwagę, że "jeżeli Polacy będą cały czas czuli, że są usprawiedliwieni swoją przeszłością, nigdy nie będą budować przyszłości w sposób odpowiedzialny". - Polska jest krajem, gdzie nigdy nie możemy być szczęśliwi, bo w momencie, kiedy już jesteśmy, ktoś nam mówi: "nie, w imię tego, co tu się działo, nie masz prawa" - ocenia Gessler.

"Bez polityki". Rozmowa z Andrzejem Piasecznym Piotr Jacoń rozmawia z Andrzejem Piasecznym o jego coming oucie sprzed dwóch lat. Dlaczego artysta zdecydował się na to tak późno? - W latach 90. rzeczywistość była kompletnie inna. Bezpośrednio mi powiedziano: jeżeli chcesz coś w tym biznesie osiągnąć, trzymaj gębę na kłódkę - wspomina Piasek. Uważa, że to "była dobra rada", ponieważ być może dziś nie byłby tak popularny. Wyjście z szafy było dla niego dużym krokiem, ponieważ "nie wszyscy byli 'za' w otoczeniu komercyjno-przyjacielskim". Ale - jak zauważa - dzisiaj określenie i zaakceptowanie siebie jest o wiele łatwiejsze. - W rodzinie miałem przypadek. Padło pytanie ze strony siedmio-, ośmiolatki: a kim on jest? Kilka lat temu jeszcze w ogóle nic nie odpowiedziałem. Rok temu, kiedy spotkaliśmy się znowu, podeszliśmy do niej, powiedziałem: Zuzia, to jest mój chłopak. Ona: aha. To jej cała reakcja - wspomina. Kiedy zaczął się etap zmian? - Głupio byłoby dokonać żywota w przeświadczeniu, że zmarnowało się połowę życia na nielubienie siebie. Ten proces zaczął się kilka lat temu. I to nie jest rzecz dokonana. (...) To był moment, w którym zadałem sobie pytanie: na ile jestem dorosły? To nie ma nic wspólnego z wiekiem - mówi.

Monika Olejnik rozmawia z Katarzyną Nosowską o jej najbardziej mrocznym okresie, gdy w gruzach legło jej życie zawodowe i prywatne. - Pięć lat temu narodziłam się na nowo. Doszłam do prawdy na swój temat. Może musiałam doświadczyć złamania w całości - mówi artystka. Dzisiaj uważa, że "musiała dostać w łeb". - Nie miałam do siebie poważania przez całe życie, a teraz je buduję. Bardzo mi zależy, żeby moje poczucie, mój szacunek i miłość do samej siebie były z wewnątrz - mówi Nosowska. Nie ukrywa, że popełnia błędy. - Chciałam dać mojemu synowi wszystko, czego mi brakowało. Tylko zapomniałam, że on to nie ja. Moje potrzeby nie muszą być jego potrzebami i tego biednego chłopca zalałam miłością - przyznaje. Olejnik pyta ją też o muzykę. Gdy Nosowską poproszono ją o występ w szkole jej syna, nie potrafiła znaleźć bezpiecznego repertuaru. - Mam repertuar absolutnie niedziecięcy. Najbezpieczniejszą piosenką jest "Moja i Twoja nadzieja" - ocenia.

