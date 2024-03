"Portret ludzi, którzy są gotowi poświęcić wszystko". Film "Pianoforte" już w Playerze 

To wydarzenie, które potrafi w ciągu jednej nocy odmienić komuś życie. Miałem zresztą okazję, żeby to zobaczyć na własne oczy - mówi o Konkursie Chopinowskim reżyser Jakub Piątek. Jego film "Pianoforte" pokazuje kulisy rywalizacji najbardziej utalentowanych pianistów z całego świata. Wielokrotnie nagradzany dokument można już obejrzeć w Playerze.

Na przesłuchania do Warszawy w ramach XVIII edycji Konkursu Chopinowskiego przyjechało w lipcu 2021 roku 151 osób. 2 października ruszyły 21-dniowe przesłuchania, w których wystąpiło 87 pianistek i pianistów. Jak zawsze liczyły się talent, charyzma, umiejętności i miłość do muzyki Chopina. Ale przede wszystkim trzeba było zmierzyć się z samym sobą, mając świadomość, że każda źle zagrana nuta może zaważyć na przyszłości. Kulisy "pianistycznych igrzysk olimpijskich" ukazuje Jakub Piątek w swoim najnowszym dokumencie "Pianoforte". Film jest już dostępny w serwisie Player .

"Piątkowi udało się uchwycić to, co mogłoby się wydawać niemożliwe - bardzo prywatne kulisy Konkursu Chopinowskiego. (...) Młodym artystom i artystkom towarzyszymy w najróżniejszych sytuacjach: w trakcie ćwiczeń, przy wyborze właściwego fortepianu, tuż przed wyjściem na scenę czy w oczekiwaniu na wyniki kolejnych etapów. Przyglądamy się im w ich rodzinnych domach, chwilach relaksu, ale także w sytuacjach, gdy przychodzi im stawić czoła brutalnej weryfikacji konkursowej ich występów" - pisze w opublikowanej na tvn24.pl recenzji dokumentu Tomasz-Marcin Wrona.

"Pianoforte" już w Playerze

"'Pianoforte' to zaskakująco trzymający w napięciu, wyjątkowy portret ludzi, którzy są gotowi poświęcić wszystko, żeby móc dzielić się swoją miłością do muzyki" - podsumowuje Tomasz-Marcin Wrona. Dzieło Jakuba Piątka docenione zostało także przez członków Polskiej Akademii Filmowej, którzy podczas tegorocznej gali rozdania Złotych Orłów przyznali mu statuetkę w kategorii najlepszy dokument. Film zdobył również nagrody i wyróżnienia na wielu festiwalach w tym: Millennium Docs Against Gravity oraz "Młodzi i Film".