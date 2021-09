Phil Collins o swoim zdrowiu. Z Genesis na perkusji zagra jego syn Nick

- Moja kondycja fizyczna pozostawia wiele do życzenia, co jest bardzo frustrujące, ponieważ chciałbym zagrać razem z synem - wyznał Collins w rozmowie z "BBC Breakfast". Gdy dziennikarz dopytał go, czy kiedykolwiek znów zagra na perkusji, Collins odpowiedział: - Nie. Chciałbym, ale - wiesz - ledwo jestem w stanie utrzymać w tej ręce pałkę. Mam więc pewne ograniczenia, które bardzo mi dokuczają.