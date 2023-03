Perkusista Def Leppard zaatakowany przez nastolatka. Upadł i uderzył głową o chodnik

Policja zatrzymała nastolatka, który zaatakował perkusistę zespołu Def Leppard Ricka Allena oraz kobietę próbującą udzielić muzykowi pomocy. Wydarzenie miało miejsce przed hotelem na Florydzie. Napastnik podbiegł do Allena i popchnął go tak, że ten upadł i uderzył głową o chodnik.

Pięćdziesięciodziewięcioletni Rick Allen został zaatakowany 13 marca, kiedy palił papierosa przed hotelem Four Seasons w Fort Lauderdale na południu Florydy. Dzień wcześniej Def Leppard wystąpił w pobliskim Seminole Hard Rock Hotel. Jak wynika z raportu policji, cytowanego przez ABC News, 19-latek, zidentyfikowany jako Max Hartley, podbiegł do muzyka i popchnął go tak mocno, że ten upadł i uderzył głową o chodnik.

Rick Allen stracił rękę w wypadku samochodowym

- Czułem się pokonany - wspominał w wywiadzie dla Page Six w 2022 roku. - Wielu moich rówieśników, fanów, moja rodzina, wszyscy próbowali pomóc mi się podnieść, w końcu się udało. Dotarłem do punktu, w którym zdałem sobie sprawę, że mogę to zrobić - dodał. Dopiero później odkrył "potęgę ludzkiego ducha". - Właśnie to doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz - zaznaczył.