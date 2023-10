Britney Spears twierdzi, że była w ciąży z Justinem Timberlakiem. W biografii pisze o aborcji

"Była to dla mnie niespodzianka, ale nie tragedia. Bardzo kochałam Justina. Zawsze spodziewałam się, że pewnego dnia założymy wspólnie rodzinę" - przyznaje Spears w opublikowanym przez portal People.com fragmencie książki. "Ale Justin zdecydowanie nie był zachwycony moją ciążą. Powiedział, że nie jesteśmy gotowi, aby w naszym życiu pojawiło się dziecko. Że jesteśmy na to o wiele za młodzi" - portal cytuje piosenkarkę. W dalszej części tekstu Spears zaznacza, że "gdyby zależało to tylko od niej, nigdy nie zdecydowałaby się na aborcję". "Justin był jednak pewny, że nie chce zostać ojcem. Do dziś pozostaje to jedną z najbardziej bolesnych rzeczy, jakich doświadczyłam" - wyznaje 41-latka w swoich wspomnieniach.