Pedro Pascal złapał przez fanów infekcję oka. Odtwarzali scenę śmierci jego postaci

Fani chcieli pozować do zdjęć, trzymając kciuki w moich oczach. Pozwalałem im, aż w końcu złapałem infekcję oka - wyznał Pedro Pascal w rozmowie z "Hollywood Reporter". Wyjaśnił, że miało związek ze śmiercią granej przez niego serialowej postaci.

Rozmowa została opublikowana na oficjalnym kanale magazynu "Hollywood Reporter" w serwisie YouTube 24 maja. W kilkuosobowym wywiadzie, podczas którego przepytywani byli również m.in. Jeff Bridges czy znany z "Sukcesji" Kieran Culkin, poruszony został temat dziwnych spotkań z fanami. Pascal wyznał, że po śmierci odtwarzanej przez niego postaci z "Gry o Tron", Oberyna Martella, wielbiciele serialu "chcieli pozować do zdjęć, trzymając kciuki w jego oczach". Dlaczego akurat tak? Jak wyjaśnia CNN, w produkcji HBO Gregor "Góra" Clegane (grany przez Hafþóra Júlíusa Björnssona), który zabija Martella, przed roztrzaskaniem jego czaszki wydłubuje mu oczy.

- Na początku byłem tak szczęśliwy z sukcesu mojej serialowej postaci, że pozwalałem im to robić. Pamiętam jednak, że później doznałem lekkiej infekcji oka - powiedział Pascal. - Wow, byłeś naprawdę ufny - skomentował tę historię Culkin.

Kariera Pedra Pascala

Pedro Pascal urodził się w Santiago, stolicy Chile. Po dojściu do władzy Augusta Pinocheta rodzice Pascala, którzy byli działaczami demokratycznej opozycji, zdecydowali się wyjechać z kraju. Ich syn miał dziewięć miesięcy, gdy wystąpili o azyl w Wenezueli. Później rodzina zamieszkała w Stanach Zjednoczonych. Pascal studiował aktorstwo w New York University Tisch School of the Arts.

Znany jest przede wszystkim z występu w kilku serialowych hitach, m.in. wspomnianej "Grze o Tron", "Narcos" czy "The Mandalorian". W ostatnich miesiącach o Pascalu zrobiło się wyjątkowo głośno za sprawą serialu "The Last of Us", w którym 48-latek wciela się w jedną z głównych ról.

Serial "The Last of Us"

Historia przedstawiona w głośnym serialu produkcji HBO Max rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby. Grany przez Pascala Joel, należący do garstki ocalałych, ma przemycić 14-letnią dziewczynkę o imieniu Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. Para przemierza razem Stany Zjednoczone, polegając na sobie nawzajem. Podróż okazuje się brutalną, trudną i pełną wyzwań wyprawą.

Autor:kgo//am

Źródło: CNN, "Hollywood Reporter"