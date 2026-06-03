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Kultura i styl

"Jego muzyka towarzyszyła pokoleniom". Zmarł Peabo Bryson

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Piosenkarz Peabo Bryson wystąpił na żywo w City Winery Bar & Restaurant w Filadelfii 23.01.2025
Piosenkarz Peabo Bryson wystąpił na żywo w City Winery Bar & Restaurant w Filadelfii 23.01.2025
Źródło zdj. gł.: William T. Wade Jr./Photography / Avalon/PAP/EPA
W wieku 75 lat zmarł Peabo Bryson, amerykański piosenkarz znany również jako "weteran R&B". Kondolencje bliskim artysty złożyła między innymi Celine Dion, która nagrała z nim niezapomniany przebój z filmu "Piękna i bestia".

Bryson zmarł we wtorek w mieście Marietta w stanie Georgia z powodu powikłań po udarze, którego doznał w ostatni weekend - przekazała rodzina artysty dziennikowi "Los Angeles Times". W oświadczeniu przesłanym gazecie podziękowali za okazane wsparcie ze strony fanów, przyjaciół i współpracowników.

"Jego muzyka towarzyszyła pokoleniom w chwilach radości, wielkich historiach miłosnych oraz niezapomnianych chwilach pocieszenia i inspiracji, tworząc dziedzictwo, które na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy go kochali oraz niezliczonych osób, których życie zmienił swoją muzyką" - czytamy w oświadczeniu rodziny.

Urodzony w 1951 roku piosenkarz debiutował w 1976 roku singlem "Underground Music". W ciągu dwóch kolejnych lat wydał dwa świetnie sprzedające się albumy: "Reaching for the Sky" i "Crosswinds". "Weteran R&B", jak określa go BBC, wykreował takie przeboje jak "Feel the Fire", "I'm So Into You", "Can You Stop the Rain", "If Ever You're In My Arms Again" czy "Reaching for the Sky". Bryson był laureatem dwóch nagród Grammy - za utwór "Did You Ever Know" oraz płytę "Unconditional Love".

Niezapomniany duet z Celine Dion

W latach 90. nagrał utwory do dwóch głośnych filmów animowanych: w 1991 roku, wraz z nieznaną wówczas szerzej Celine Dion, piosenkę "Beauty and the Beast" ("Piękna i bestia") z filmu pod tym samym tytułem i rok później, wraz z Reginą Belle, "A Whole New World" z "Aladyna".

"Bryson pomógł Dion stać się gwiazdą, a utwór 'Beauty and the Beast' zapewnił tej kanadyjskiej piosenkarce pierwszy przebój w pierwszej dziesiątce list przebojów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii" - przypomina BBC. Utwór duetu pojawił się w napisach końcowych, w samym filmie wykonała go Angela Lansbury, a w polskiej wersji Krystyna Tkacz.

Celine Dion w środę opublikowała wspomnienie poświęcone zmarłemu artyście. "Jego niesamowity głos i życzliwa dusza uosabiały piękno piosenki i występowania na scenie" - przekazała piosenkarka w serwisie X. Jak dodała, dzięki Brysonowi czuła się swobodnie podczas nagrywania piosenki z "Pięknej i bestii", mimo że dopiero uczyła się śpiewać po angielsku. "Zawsze pozostanie dla mnie prawdziwym symbolem radości, jaką muzyka wniosła do mojego życia. Będę tęsknić za jego głosem i talentem" - podkreśliła Dion.

42 min
Ciemna strona pracy w branży muzycznej
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Ciemna strona pracy w branży muzycznej

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Redagował AM

Źródło: Los Angeles Times, BBC
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Tagi:
MuzykaFilmzmarł..., nekrologiUSA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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