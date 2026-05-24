Kultura i styl

Pawlikowski z nagrodą w Cannes. "Jest jednym z wielkich mistrzów światowego kina"

Paweł Pawlikowski
"Pawlikowski jest jednym z wielkich mistrzów światowego kina"
Paweł Pawlikowski został nagrodzony w Cannes za najlepszą reżyserię. Łukasz Muszyński z portalu Filmweb nie krył zachwytu nad talentem polskiego reżysera. Ocenił, że to "niesamowity esteta obrazu", który ma "umiejętność kondensacji emocji".

- Paweł Pawlikowski, już od czasu "Idy", która przyniosła mu wszystkie możliwe nagrody z Oscarem na czele, jest jednym z wielkich mistrzów światowego kina i każdy jego nowy film jest wielkim wydarzeniem - mówił w TVN24 Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu Filmweb.

"Ma umiejętność kondensacji emocji"

O czym jest "Ojczyzna"? - To jest kolejna opowieść rozgrywająca się po drugiej wojnie światowej. Jest nakręcona w czerni i bieli, w formacie 4:3. Opowiada o artyście zmagającym się z opresyjnym systemem - powiedział Muszyński.

W porównaniu z innymi filmami, z którymi "Ojczyzna" rywalizowała w Cannes, produkcja jest dość krótka, trwa 82 minuty. - Paweł Pawlikowski ma umiejętność kondensacji emocji - podkreślił.

Jak mówił, Paweł Pawlikowski jest perfekcjonistą i "prawdziwym autorem kina". - To nie jest człowiek do wynajęcia, któremu można dać jakiś scenariusz i powiedzieć: przenieś go na ekran. W jego przypadku każda historia, którą opowiada w kinie, musi wyrastać gdzieś głęboko z niego, z jego emocji, z jego doświadczeń i tylko wtedy jest w stanie ją rzeczywiście opowiedzieć tak, żeby to było autentyczne i szczere - wyjaśnił Muszyński.

Paweł Pawlikowski i Małgosia Bela
Paweł Pawlikowski i Małgosia Bela
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Nazwał Pawlikowskiego "niesamowitym estetą obrazu". - Można zrobić printscreen praktycznie każdego kadru z któregokolwiek z tych filmów, wydrukować w wysokiej rozdzielczości i powiesić sobie nad kominkiem - powiedział.

