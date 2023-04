"Pati" z Olą Adamską. Nowy polski serial na Playerze

Długo wyczekiwany serial Playera to spin-off "Skazanej". Dowiemy się, jak to się stało, że Patrycja Cichy trafiła do więzienia. - Na początku bardzo się przestraszyłam. Moja postać w skazanej jest na tyle określona i silna, że jest jak ogórek w cheesburgerze. Jeden kęs robi całą robotę. (...) Zaczęłam się zastanawiać, co z tą postacią zrobić i jak ją wykreować, żeby była dalej lubiana - mówiła Ola Adamska, odtwórczyni roli Pati, u Kuby Wojewódzkiego.

Producenci "Pati" postawili wykorzystać pozytywne emocje, które od samego początku wzbudzała u widzów postać zadziornej więźniarki. Co nas czeka w premierowym odcinku? Bohaterkę poznajemy w momencie, gdy czeka na przyjęcie do szkoły gastronomicznej w Sopocie. Pati odkrywa, że jej matka narobiła długów, handlując narkotykami. Trzeba je spłacić. Pierwsza część sześcioodcinkowego serialu pojawi się na Playerze dziś o północy. Kolejne co piątek. ZOBACZ TEŻ: Relacja z premiery „Pati”

O czym jest serial "Pati"?

Adamska przyznała, że kreowanie roli nie było łatwe. – Z początku producenci podeszli do tego lightowo. Uważali, że Pati to Pati. A ja im tłumaczyłam to, co czułam intuicyjnie, że ona musi być zupełnie inna. Że to musi być łagodniejsza dziewczyna, inna od tej, którą widzowie znają. Więzienie to arena, ta trzeba przetrwać i się obudować, żeby świat zewnętrzny nie miał dostępu do tego, co kruche w nas w środku. A Pati jest bardzo krucha, czuła i empatyczna - mówi. W obsadzie "Pati" pojawią się też między innymi Konrad Eleryk (Krystian), Natalia Wolska (Natalka, siostra Pati), Fryderyk Surowiec (Natanek, brat Pati), Ewa Gawryluk (Maria Sobotko), Marek Richter (Tomasz Sobotko) i Magdalena Walach (Agata Rulewska).