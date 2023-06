Gwiazda serialu "Pati" świętuje urodziny. "Bardzo cenię ją jako aktorkę, jako osobowość i jako człowieka"

Życzenia z okazji 33. urodzin złożyła sobie na Instagramie sama jubilatka. "Oleńko. Jesteś bardzo dzielna i pięknie sobie radzisz. Jestem z ciebie naprawdę dumna. Rozwijaj się, kochaj, doświadczaj życia, odważaj się zagłębiać w codzienność, bo w swojej subtelności jest niezwykle karmiąca. Osadzaj się w teraźniejszości bo to ona jest brama do życia. No i dożyj spokojnej, szczęśliwej starości. Kocham Cię!" - napisała Ola Adamska.

Serialowa "Pati" zamieściła w urodzinowym poście filmik, na którym tańczy. Została zasypana życzeniami od fanów i przyjaciół. "Oleńko! Wszystkiego co najlepsze i tego o czym rozmawiałyśmy. Uściski najgorętsze!" - napisała aktorka Magda Lamparska. O Adamskiej nie zapomniała też ekipa serialu: "Życzymy Ci więcej scenicznych braw i mniej scenowych wpadek. Niech Twoje role zawsze są pełne śmiechu i pozytywnej energii. Niech każdy Twój występ staje się hitem sezonu i tematem gorących dyskusji wśród widzów".

Agata Kulesza o Oli Adamskiej

Ola Adamska została ulubienicą widzów dzięki roli Patrycji Cichy w serialu "Skazana". - Uwielbiam ją. Jest w tym więzieniu promykiem nie tylko dla Alicji Mazur, ale też dla mnie. Bardzo sobie cenię ją jako aktorkę, jako osobowość i jako człowieka - mówi Agata Kulesza, która w serialu gra tytułową rolę. Postać wytatułowanej dziewczyny, która odsiaduje wyrok ośmiu lat za kradzież auta, jazdę pod wpływem środków odurzających i nieumyślne spowodowanie śmierci, Adamska zagrała tak sugestywnie, że dostała główną rolę w nowym serialu. "Pati" pokazuje, jak wyglądało życie Patrycji przed wyrokiem i jak doszło do tego, że trafiła do więzienia. - Na początku bardzo się przestraszyłam. Moja postać w "Skazanej" jest na tyle określona i silna, że jest jak ogórek w cheesburgerze. Jeden kęs robi całą robotę. (...) Zaczęłam się zastanawiać, co z tą postacią zrobić i jak ją wykreować, żeby była dalej lubiana - mówiła Adamska u Kuby Wojewódzkiego.

"Pati" - hit Player Original

Serial "Pati" okazał się wielkim hitem - tylko w maju odtwarzany był na Playerze przez ponad 1,3 mln godzin. Znalazł się też na trzecim miejscu najpopularniejszych seriali pod względem zasięgu, zaraz za "Behawiorystą" i "Skazaną 2". Ola Adamska została też nominowana do Telekamery.

Adamska to aktorka wybitna. To już mówiłem nieraz. To jest wielka radość pracować z Olą. Wszystkie koleżanki i wszyscy koledzy pewnie jej zazdroszczą [autorskiej roli]. No i pokochali ją widzowie. Gratuluję Oli, czego można chcieć więcej w tym zawodzie? - mówi Michał Czernecki, który w "Skazanej" gra Pawła Witkowskiego, partnera Alicji Mazur. - Jest wyjątkowym człowiekiem, bardzo zdolną aktorką. I muszę przyznać, że poczułyśmy taką wyjątkową więź ze sobą i tego będzie mi brakowało, naprawdę. Życzę jej wszystkiego dobrego, trzymam za nią mocno kciuki i cóż - niech leci w życie - dodaje Magdalena Walach, serialowa Agata Rulewska, która gra z Adamską w "Pati".

"Skazana 2.", odcinek 8, finał sezonu "Skazana 2.", odcinek 8, finał sezonu x-news

Kim jest Ola Adamska?

Aktorka pochodzi z Katowic. Chodziła do szkoły muzycznej, tańczyła w zespole folklorystycznym. Taniec pozostał jej wielką pasją do dziś: tańczy hip-hop i jazz, zna podstawy techniki tańca klasycznego i współczesnego - krótkie układy często prezentuje na swoich social mediach. Osiem lat temu Adamska skończyła szkołę aktorską w Krakowie. Na koncie ma kilkanaście epizodów w filmach i serialach (m.in. "Diagnoza", "Atak paniki", "Belle Epoque"), a także główne role w serialu "Królestwo kobiet" i filmie "Ślub doskonały".

Serial "Pati" oraz dwa sezony serialu "Skazana" można obejrzeć na Player.pl.

Autor:joan

Źródło: Instagram, "Kuba Wojewódzki"