"Pati" na antenie TVN. Kiedy pierwszy odcinek?

"Pati" to jeden z wielkich hitów Playera. Produkcja znalazła się na trzecim miejscu najpopularniejszych seriali pod względem zasięgu, zaraz za "Behawiorystą" i " Skazaną 2" . Tylko w maju serial odtwarzany był przez jego użytkowników przez ponad 1,3 mln godzin. Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami "Skazanej", a za reżyserię odpowiada Bartek Ignaciuk ("Wielka woda"). CZYTAJ TEŻ: "Byłam do roli Pati za ładna". Ola Adamska odbiera Telekamerę dla "Skazanej"

"Pati" - fabuła

Tytułowa Pati to Patrycja Cichy (Aleksandra Adamska), bohaterka "Skazanej", która dzieli celę z Alicją Mazur (Agata Kulesza). Odsiaduje wyrok ośmiu lat za kradzież auta, jazdę pod wpływem środków odurzających i nieumyślne spowodowanie śmierci. Uczy sędzię, jak przetrwać w brutalnym świecie zakładu karnego. Z czasem się zaprzyjaźniają. Pati podbiła serca widzów swoim poczuciem humoru, temperamentem i bezpośrednim sposobem bycia. Producenci postanowili to wykorzystać - dostała "własny" serial. Dowiadujemy się z niego, jak wyglądało życie Pati przed wyrokiem i co doprowadziło do tego, że trafiła za kratki.

Aleksandra Adamska o "Pati"

Aleksandra Adamska podkreśla, że jej bohaterka, choć w więzieniu uchodzi za twardzielkę, jest kruchą, czułą i empatyczną dziewczyną. Kreowanie takiej roli nie było dla niej łatwe. – Z początku producenci podeszli do tego lightowo. Uważali, że Pati to Pati. A ja im tłumaczyłam to, co czułam intuicyjnie, że ona musi być zupełnie inna. Że to musi być łagodniejsza dziewczyna, inna od tej, którą widzowie znają. Więzienie to arena, trzeba przetrwać i się obudować, żeby świat zewnętrzny nie miał dostępu do tego, co kruche w nas w środku - dodaje. We wrześniu Adamską zobaczymy też w trzecim sezonie "Skazanej".