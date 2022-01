Paszporty "Polityki" 2021. Relacja na żywo z wręczenia nagród

czytaj dalej

Jak pisze PKP w swoim oświadczeniu, od 30 listopada Koleje Ukraińskie (UZ) wprowadziły zakaz przyjmowania do przewozu wszystkich przesyłek nadawanych do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy z i do 15 krajów - między innymi Chin, Rosji czy Kazachstanu. - Prowadzone przez Koleje Ukraińskie działania w praktyce oznaczają spadek przekazywania towarów w tranzycie przez terytorium Ukrainy do Polski i powodują całkowite wyeliminowanie tranzytu - powiedział członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Andrzej Olszewski.