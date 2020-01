Paszporty "Polityki" rozdane. Specjalna nagroda dla Olgi Tokarczuk

Bartosz Bielenia, Weronika Szczawińska, Dominika Słowik, Weronika Gęsicka, Jakub Józef Orliński, Błażej Król i Dawid Ciślak zostali laureatami Paszportów "Polityki" 2019. Nagrodę specjalną Kreatora Kultury otrzymała noblistka Olga Tokarczuk.

Paszporty, przyznawane co roku przez tygodnik "Polityka", to symboliczny dokument tożsamości otwierający artystom drogę w świat. Wyróżnia młodych utalentowanych twórców, przekraczających granice w sztuce, którzy "w szczególny i niestandardowy sposób przyczyniają się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie". Nagrody wręczane są od 1993 r. Zasadą jest, że Paszport "Polityki" można otrzymać tylko raz.

Zwycięzców 27. edycji ogłoszono we wtorek podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie.

Nagroda specjalna

Nagrodę specjalną, tytuł Kreatora Kultury, otrzymała noblistka Olga Tokarczuk. Nagrodę wręczyła Kasia Kieli, prezes i dyrektor Zarządzająca Discovery w regionie EMEA oraz profesor Janusz Fogler, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia ZAiKS.

- Bardzo dziękuję. Chciałam się pochwalić tym, że mój Paszport "Polityki" ma dzisiaj 24 lata i myślę, że jest w wieku wielu nominowanych i nagrodzonych. Właściwie mogłabym się tutaj ogłosić mamą - powiedziała Olga Tokarczuk.

Nagrodę specjalną Kreatora Kultury otrzymała noblistka Olga Tokarczuk TVN

"Powinniśmy być szczególnie zadowoleni z tego, że mamy taką mocną kulturę"

Olga Tokarczuk po otrzymaniu nagrody powiedziała, że "w tym tytule chodzi o inspirowanie innych". – Dzisiaj rozmawiałam z Wydawnictwem Literackim, moim macierzystym wydawnictwem. Oni powiedzieli mi, że jest wzmożenie literackie wśród młodych po Nagrodzie Nobla – powiedziała.

- Myślę, że to jest dodawanie odwagi, ale też myślę, że doceniono to, że poza pisaniem staram się od kilku lat działać lokalnie – dodała.

- Posługujemy się różnymi słowami, jak "kultura" i "polityka", i uważamy, że to są rzeczy, które są zupełnie od siebie niezależne albo mogą być niezależne. Przecież to nieprawda. Jedno i drugie polega na tym, że uczestniczymy jakoś w świecie, że wartościujemy to, co się dzieje wokół nas, że podejmujemy wybory, stajemy po stronie jakiejś sprawy – zwróciła uwagę pisarka.

Olga Tokarczuk przewiduje, że przyjdzie czas, kiedy "to sztuczne oddzielanie się skończy". – W Polsce powinniśmy być szczególnie zadowoleni z tego, że mamy taką mocną kulturę. Że nie węgiel, nie gaz, nie ropa naftowa, tylko Noble z literatury i siła naszego teatru, siła naszego filmu pokazuje cały czas na świecie, że istniejemy i że tutaj, w środku Europy, coś się dzieje – dodała.

Tokarczuk z nagrodą specjalną Kreatora Kultury tvn24

"Promowanie kultury jest niezwykle ważne"

- Bardzo się cieszymy, że możemy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, w tej gali, w ogóle w tej inicjatywie - powiedziała prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA Kasia Kieli. Podkreśliła, że "promowanie kultury" jest niezwykle ważne.

Kieli zwróciła uwagę, że pojawiło się wielu laureatów sprzed lat. – Mogliśmy zobaczyć, jak ich ścieżka zawodowa, twórcza się rozwijała i rzeczywiście, to też dodaje dodatkowej wagi i prestiżu, że ci laureaci potem osiągają już najwyższe laury, jak w przypadku pani Olgi (Tokarczuk) – dodała prezes i dyrektor zarządzająca Discovery EMEA.

Kieli: promowanie kultury jest niezwykle ważne tvn24

Laureaci Paszportów "Polityki" za rok 2019

Kategoria Film

Bartosz Bielenia – za kreację aktorską w filmie "Boże Ciało"

Kategoria Teatr

Weronika Szczawińska – za spektakle podejmujące ważną tematykę społeczną i budzące emocje

Paszporty Polityki w kategorii teatr otrzymała Weronika Szczawińska TVN

Kategoria Literatura

Dominika Słowik – za oryginalne spojrzenie na lata 80. i 90. w powieści "Zimowla"

Paszporty Polityki w kategorii literatura otrzymała Dominika Słowik TVN

Kategoria Sztuki wizualne

Weronika Gęsicka – za prace, w których pozornie uporządkowany świat nagle ukazuje pęknięcia, rysy, podwójne dno

Paszporty Polityki w kategorii sztuki wizualne otrzymała Weronika Gęsicka TVN

Kategoria Muzyka poważna

Jakub Józef Orliński – za najnowszą płytę "Facce d'amore" i za kontynuację świetnie rozpoczętej światowej kariery

Paszporty Polityki w kategorii muzyka poważna otrzymał Jakub Józef Orliński TVN

Kategoria Muzyka popularna

Błażej Król – za piosenki łączące poetycką lakoniczność, surrealistyczną wyobraźnię i niezwykłe wyczucie melodii

Paszporty Polityki w kategorii muzyka popularna otrzymał Błażej Król TVN

Kategoria Kultura cyfrowa

Dawid Ciślak (Polyslash) – za "We. The Revolution", jeden z najważniejszych komentarzy do współczesności w świecie gier wideo.

Paszporty Polityki w kategorii kultura cyfrowa otrzymał Dawid Ciślak TVN