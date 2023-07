Pogrzeb Jane Birkin w Paryżu. Tłumy fanów i gwiazd pożegnały Jane Birkin

Na pogrzeb uwielbianej we Francji Birkin przybyło wiele osobistości, między innymi pierwsza dama Brigitte Macron, minister kultury Rima Abdul Malak oraz wielu aktorów, celebrytów i piosenkarzy: Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Salvatore Adamo, Dominique A, Eddy de Pretto, Alain Souchon i jego syn Pierre, Emmanuelle Beart, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Jean-Hugues Anglade, Jose Garcia, Maiwenn, Sandrine Kiberlain i jej córka Suzanne Lindon.

"Już widzę pustkę, którą po sobie zostawia"

W kościele oraz podczas wyprowadzania trumny rozbrzmiewały kultowe dla generacji Birkin utwory, między innymi "Uciekaj przed szczęściem, by nie uciekło", piosenka napisana przez Serge'a Gainsbourga, z albumu "Baby Alone in Babylone" z 1983 roku oraz "La Javanaise".